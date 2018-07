Sophie Turner assure que la dernière saison sera la plus sanglante

L'actrice Sophie Turner nous promet encore plus de morts et encore plus de tortures que dans les autres saisons. Les scénaristes de la série nous ont déjà habitués au pire: une coulée d'or brûlante sur la tête, des noces de sang, un crâne écrasé ou une attaque de chiens. Qu'a voulu dire celle qui incarne le personnage de Sansa Stark? L'actrice de 22 ans a également ajouté: "Je peux vous dire qu'il y aura un rassemblement entre plusieurs personnes. Ils se battront pour ce qu'ils pensent être juste".

Nous savons d'ores et déjà que les white walkers sont là. Et il semblerait que, cette fois-ci, la jeune femme prendra part au combat. "J'ai toujours su que Sensa avait l'âme d'une guerrière. J'ai toujours pensé qu'elle apprenait, qu'elle s'adaptait et, qu'un jour, elle pourrait montrer ce côté-là de sa personnalité. Je suis vraiment contente de la manière dont l'histoire se termine pour elle", a-t-elle dit.

Sans vraiment rien révéler, l'actrice qui va bientôt épouser le musicien Joe Jonas, a récemment fait un tatouage qui a donné lieu aux théories les plus folles sur la fin de la série. L'interprète de Sensa porte désormais un loup, l'emblème de la maison Stark, sur le bras et une citation: "The pack survives", "La meute survit".

L'actrice a depuis nié qu'il s'agissait là d'une révélation.

Sophie Turner a dû teindre ses cheveux en roux pendant des années. Elle revient aujourd'hui à sa couleur naturelle, le blond, et pose sur Instagram.