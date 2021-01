Sonia Bennis expose ses récentes œuvres à Marrakech

L’ artiste-peintre Sonia Bennis a choisi Marrakech, sa ville natale, pour organiser sa toute première exposition sous le thème “Unicité”. Visible jusqu’au 20 février prochain sur les cimaises d’un palace de la cité ocre, cette exposition donne à voir et à apprécier une myriade d’œuvres d’art, dont des toiles et des tables présentées comme des bijoux d’art. L’artiste Sonia Bennis manipule depuis plusieurs années différents matériaux tels que la pâte de verre, l’argile, les œufs d’autruche et le bois en passant par des métaux comme le maillechort et le cuivre, ainsi que plusieurs techniques artistiques, dont la sculpture et différentes techniques de peinture.



ir et propulse son instinct créatif en choisissant un nouveau champ d’expression qu’elle dévoile au large public au travers de sa première exposition où sont présentes une sélection d’œuvres d’art, dont des toiles et des tables. Fascinée par le travail de la résine et inspirée par la noblesse et l’authenticité du bois, Sonia Bennis confectionne des tables décoratives qui donnent l’illusion d’être mouvantes. Chaque pièce de bois par sa forme, sa couleur et son ramage inspire l’artiste pour ses créations et la transporte dans un univers envoûtant d’émotion.



C’est l’âme et l’histoire centenaire de ce meuble que l’artiste traduit aujourd’hui de manière unique dans chacune de ses œuvres, embellies d’une expression toute particulière qui transforme l’espace de vie en galerie d’art. Pour elle, ces accessoires forment des énergies magiques, des rappels heureux d’endroits différents et lointains. Cette artiste, “rêveuse et inspirante, créative et dynamique, passionnée et militante, au grand cœur et engagée”, est investie dans la cause de l’enfance par son implication dans la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE), section de Marrakech.



Depuis toujours, le Maroc occupe une place particulière dans son cœur : La culture, le peuple, le territoire, la communauté. Cette artiste-peintre, originaire de la ville spirituelle et native de la cité ocre, a géré pendant plusieurs années un grand groupe de renom, tout en étant impliquée dans de nombreux projets humanitaires et associatifs. Elle est aussi une grande passionnée de la diversité culturelle et de rencontres avec les civilisations lointaines. C’est pour cela qu’elle fait de ses voyages des moments magiques de découvertes des différences culturelles. Sonia Bennis évolue constamment dans sa quête de compréhension des différences ethniques dans un respect et une acceptation des croyances de l’autre.