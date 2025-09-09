Sommet ASC2 : La Déclaration finale met en lumière les initiatives climatiques du Maroc

Le 2ème Sommet africain sur le climat (ASC2), tenu du 8 au 10 septembre à Addis-Abeba, a mis en lumière les initiatives climatiques lancées par le Maroc.



Dans la Déclaration finale sanctionnant les travaux de ce sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement africains ont mis en exergue la pertinence des trois Commissions climat africaines, lancées à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de la COP22 à Marrakech en 2016.



Rappelant le rôle structurant des Commissions climat du Bassin du Congo, du Sahel et des Etats insulaires africains, ils ont exhorté la communauté internationale à apporter un soutien accru et durable afin "d’accélérer et d’élargir la mise en œuvre des initiatives climatiques africaines, y compris ces trois Commissions lancées lors de la COP22", conformément à la Décision Dec.855 (XXXVI) du sommet de l’UA de février 2023.



Le Sommet a également salué les progrès réalisés dans le cadre de l’Initiative africaine pour l’adaptation (AAI) et de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI), ainsi que de l’Initiative pour l’adaptation de l’agriculture africaine (AAA), également lancée lors de la COP22 sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui vise à renforcer la résilience de l’agriculture africaine face aux effets du changement climatique, en mettant l’accent sur la gestion durable des sols, l’accès à l’eau pour l’irrigation et l’adoption de technologies agricoles adaptées.



Le Sommet africain sur le climat a réuni de hauts responsables africains et internationaux, ainsi que des acteurs institutionnels, financiers et de la société civile engagés dans la lutte contre le changement climatique.



Le Maroc a pris part à cette rencontre à travers une délégation conduite par l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, M. Mohamed Arrouchi.