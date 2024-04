Soirée ramadanesque empreinte de spiritualité et d'harmonie interculturelle à Essaouira

Le Chœur d'Essaouira Mogador a gratifié, jeudi dans l'espace "Dar Souiri", le public d'une soirée ramadanesque fascinante, où résonnaient les mélodies ravissantes de la spiritualité, de la sérénité et de l'harmonie interculturelle.



Organisée conjointement par la Société de développement local Essaouira Culture, arts et patrimoine (SDL. ECAP), l’Association Essaouira-Mogador, le Conseil communal d'Essaouira et la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette soirée haute en couleur a ainsi marqué la clôture de l'événement éclectique "Les Nuits du Ramadan".



Sous la direction du maestro Safouane Moqadem, les membres du chœur ont emmené l'assistance dans un voyage mystique et raffiné en élevant les louanges de Dieu et les panégyriques du Prophète Sidna Mohammed (PSL).



Puisés dans le vaste répertoire musical marocain, les chants dévotionnels, imprégnés de poésie et de contemplation divine, ont suscité une profonde émotion parmi le public de diverses confessions religieuses, le tout dans une atmosphère de recueillement, où les cœurs se sont unis dans une expérience musicale transcendante.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la SDL ECAP, Abderrahim El Bertai, a souligné que cet événement vise à mettre en valeur le riche patrimoine culturel et spirituel d'Essaouira, ainsi qu'à promouvoir le dialogue interculturel et la tolérance religieuse.



"Cette soirée ramadanesque a été l'occasion pour les habitants de la Cité des alizés et les visiteurs de se rassembler, de célébrer dans l'unité et de partager des moments de spiritualité à l'occasion de ce mois sacré", a-t-il ajouté.



Pour sa part, le maestro Safouane Moqadem a salué la virtuosité des membres du Chœur d'Essaouira Mogador, louant leur dévouement, leur sensibilité artistique et leur engagement à transmettre l'essence spirituelle et culturelle des chants interprétés.

Safouane, professeur de musique, s'est également réjoui de l'enthousiasme avéré du public, exprimant son espoir que de semblables initiatives perpétueront l'enrichissement continu de la vie culturelle et spirituelle de la ville.



La manifestation culturelle "Les Nuits du Ramadan", tenue du 14 mars au 4 avril, a offert aux mélomanes d'Essaouira une programmation riche et variée, comprenant des soirées dédiées au Samaâ et au Madih, aux chants Aissaoua, au Malhoun, à la musique Gnaoua, ainsi qu'à la musique populaire marocaine.



Au programme figuraient également des expositions d'art, des conférences, des projections de films et des activités culturelles diversifiées, offrant ainsi une expérience immersive dans la richesse artistique, culturelle et spirituelle de la Cité des alizés.