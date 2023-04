Soirée artistique pour célébrer les valeurs culturelles libano-marocaines communes

Une soirée culturelle et artistique a été animée récemment à la résidence de l'ambassadeur du Liban au Maroc Ziad Atallah, par le poète et écrivain libanais Bechara Sabali, en présence d'ambassadeurs de plusieurs pays arabes et des représentants de missions diplomatiques au Maroc.



Cette soirée culturelle, à laquelle ont également pris part le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), Salem Bin Mohammed Al Malik, en plus d'autres personnalités marocaines et libanaises, a été organisée, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la poésie, pour promouvoir les valeurs culturelles libano-marocaines communes.



Dans une déclaration à la chaîne d'information en continu de la MAP, M24, l'ambassadeur du Liban au Maroc a indiqué que cette soirée a pour objectif de promouvoir les valeurs maroco-libanaises d'art, de créativité et d'amour pour la culture et la poésie, ajoutant qu'il s'agit d'une rencontre entre des diplomates, des Marocains et des membres de la communauté libanaise établie au Maroc, passionnés de la littérature en général et de la poésie en particulier.



Le diplomate libanais a également mis en avant l'intérêt que portent les Marocains à l'histoire et à la culture de son pays.



De son côté, le poète et écrivain libanais Bechara Al-Sabali a exprimé, dans une déclaration similaire, sa joie d'animer cette soirée poétique qui a réuni des Marocains et des Libanais établis au Maroc



Bechara Al-Sabali, qui a donné lecture de certains de ses poèmes, s'est également félicité de l'organisation de cet événement culturel pour célébrer la langue arabe classique, mettant en exergue les valeurs que partagent les peuples marocain et libanais.