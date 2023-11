Soirée artistique dédiée à la chanson patriotique et à l'art du melhoune à Marrakech

L'Association Sebaâtou Rijal (Sept apôtres) pour l’art du Melhoune et le patrimoine marocain a organisé, vendredi au Complexe Social Maison de l'enfant « Dar Attifl » de Marrakech, une soirée artistique marquant le coup d'envoi de sa saison artistique et culturelle.



Cet événement, organisé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Glorieuse Marche Verte et de la Fête de l'Indépendance, a été marqué par la présentation par la troupe musicale de l'association, dirigée par Ahmed El Gnawi, d’une panoplie de poèmes à vocation patriotique nationale, ainsi que des extraits de l'art séculaire du melhoune.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association des Sept apôtres pour l’art du Melhoune et le patrimoine marocain, Khalid Ould Rami, a indiqué que depuis sa création en 2007, l'Association organise une série d'activités visant à faire rayonner le Melhoune, ce patrimoine immatériel marocain reconnu par l'UNESCO, et œuvre également à la publication de recueils poétiques, notamment de poètes marrakechis.



Et d’ajouter que les activités programmées par l’association tout au long de l'année sont susceptibles de faire connaître les grands maitres du Melhoune, les artistes, musiciens et chanteurs, ainsi que les poètes de cet art ancestral, à travers notamment l'organisation de séminaires et de rencontres artistiques et culturelles à Marrakech, mais aussi au niveau de plusieurs villes notamment à Rabat, Meknès, Zerhoun et Taroudant.



L'Association, poursuit M. Ould Rami, œuvre aussi à la faveur de ses activités et à faire connaître ce genre musical auprès des jeunes et des adolescents, toutes franges sociales confondues, à explorer les talents et les voix prometteuses et à développer leurs performances artistiques, la finalité étant de préparer les porte-étendards de cet art à l’avenir.



De son côté, le directeur du Complexe Social Maison de l'Enfant, Bab Ghmat, à Marrakech, Aziz Addi, a relevé que le Complexe qui célèbre cette année son 88ème anniversaire, organise, parallèlement aux activités à vocation pédagogique ou de formation, des activités artistiques et des initiatives au profit des associations de la société civile à Marrakech.



"La soirée artistique organisée aujourd'hui au sein de cet établissement constitue une occasion d'initier les jeunes à l'art du Melhoune et de leur permettre de s'ouvrir sur ce patrimoine marocain qui requiert davantage d'attention en vue de sa préservation", a-t-il conclu.