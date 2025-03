Soirée artistique au rythme d'une fusion de musiques méditerranéennes à Marrakech

La formation musicale "Femmes méditerranéennes" (Mujeres mediterráneas) a animé, dimanche soir à l’emblématique Palais Bahia de Marrakech, une soirée artistique magique au rythme d'une fusion harmonieuse de musiques méditerranéennes.



Lors de ce spectacle artistique organisé dans le cadre des "Nuits de Ramadan", la troupe composée de femmes des deux rives de la Méditerranée, a séduit le public avec des performances musicales mêlant l'art du flamenco et les musiques méditerranéennes.



La formation a su embarquer le public, composé d'amateurs de musique et d'art, dans un voyage musical unique en son genre, gratifiant l'assistance d'un mélange harmonieux de coplas flamencas espagnols avec des chants inspirés des traditions ancestrales de la Méditerranée.



Les musiciennes et chanteuses de cet ensemble musical créé en 2015, ont réussi à fusionner avec brio les rythmes du flamenco, dont les chants se caractérisent par un son fort et émotif, avec les mélodies arabes qui reflètent l'histoire du bassin méditerranéen, de l'Espagne au Maroc.



Chaque membre de ce groupe a fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle dans le jeu instrumental et le chant, alternant entre des morceaux musicaux lents et riches en émotions, et d'autres plus rapides et énergiques, qui ont transporté le public dans un monde de mouvements dramatiques et de transitions rythmiques, accompagnés de danses mêlant la tradition espagnole du flamenco et les mouvements libres reflétant le folklore méditerranéen.



Cette formation musicale exceptionnelle a ainsi réussi à établir une connexion émotionnelle profonde avec le public, qui a apprécié la dextérité de la performance, l'harmonie des mouvements de danse, les douces notes de la guitare flamenca et de la flûte ainsi que les rythmes du bendir et les sons des claquements traditionnels, caractéristiques de l’art espagnol du flamenco.



L’ambiance spirituelle du Ramadan a ajouté une dimension particulière à cet événement, imprégnant l'espace de la spiritualité du mois sacré et faisant de ce concert bien plus qu'un simple spectacle musical, mais une expérience culturelle et spirituelle exceptionnelle.



Dans une déclaration à la MAP, Habiba Chaouf, chanteuse et membre du groupe, a exprimé la fierté de cette formation musicale de prendre part aux "Nuits de Ramadan" à Marrakech, mettant en avant l’ambition de l’ensemble de promouvoir la culture musicale méditerranéenne et marocaine sous ses différents genres.



Dans une déclaration similaire, l'artiste espagnole et guitariste flamenco, Pilar Alonso, a relevé que "Femmes méditerranéennes" est un groupe musical promouvant la coexistence des musiques et des cultures, notamment entre le flamenco et la musique arabe, relevant que le Palais Bahia de Marrakech, qui reflète l'architecture traditionnelle marocaine, a ajouté une touche magique à ce spectacle.



De son côté, le directeur de l'Institut Cervantès de Marrakech, Miguel Ángel Sanjosé Ribera, a souligné que ce concert confirme la capacité de la musique à transcender les frontières géographiques et culturelles, mettant en exergue l'excellence des relations entre le Maroc et l'Espagne, notamment dans le domaine culturel.



Organisé en partenariat entre l'Institut Cervantès de Marrakech et l'ambassade d'Espagne au Maroc, et avec le soutien de la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi, ce concert, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des femmes, a mis en lumière le rôle de la gent féminine dans la promotion de la culture et l'art, tout en illustrant l'esprit de coexistence culturelle, de dialogue et de brassage entre les civilisations de la Méditerranée.