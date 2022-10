Sofac acquiert 100% du capital de l'entreprise Badeel

L'établissement de financement Sofac a acquis 100% du capital de l’entreprise Badeel, start-up spécialisée dans la LLD (Location Longue Durée) et les services de mobilité.



Cette opération vient compléter une première prise de participation de 15% qui visait à développer les synergies entre les deux entités et qui a permis d'identifier le fort potentiel de la contribution des activités de Badeel au plan de développement de Sofac, indique un communiqué de Sofac publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



L'acquisition de Badeel témoigne de l'engagement de Sofac à anticiper les évolutions et les mutations du marché de l'offre de financement de l'automobile et de celui de la mobilité pour proposer des offres innovantes et à forte valeur ajoutée tenant compte des attentes de ses clients, de ses partenaires et de ses différentes parties prenantes, poursuit la même source.



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion et de diversification de Sofac orientée vers la conquête de nouveaux marchés et le développement d'activités et de prestations innovantes qui permettent une rentabilité pérenne. Sofac poursuit ainsi sa trajectoire de croissance en renforçant sa position de leader dans la catégorie automobile tout en investissant le segment de la LLD et de la mobilité intelligente. Elle pourra désormais proposer des offres tout compris à ses clients qui bénéficieront de tous les avantages de la LLD tels que l'optimisation du budget, l'entretien, l'assurance et l'assistance, conclut le communiqué.