Snoop Dogg lance sa propre marque de cannabis

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Snoop Dogg a lancé récemment sa propre marque de cannabis, Leafs by Snoop. Le rappeur américain va commercialiser sa production dans le Colorado.

Sur son site, Snoop Dogg se confie: “Où que j'aille dans le cadre de mon voyage musical à travers le monde, je vois que les feuilles de marijuana sont une source commune de paix, d'amour et l'âme qui nous connecte tous.”

“Leafs by Snoop est une voie que j'ai trouvée pour partager cette expérience et proposer un cannabis de meilleur qualité possible. Soignons-nous, élevons-nous, et propageons-le dans l'air.”

Snoop Dogg, qui chantait “Smoke Weed Everyday” dans The Next Episode de Dr. Dre, se présente comme un “maître de la marijuana”. Il n'est pourtant pas le seul musicien à s'aventurer dans le cannabis. Willie Nelson, icône de la country, a décidé récemment de lancer sa propre marque baptisée Willie’s Reserve.

En attendant les premiers tests, les produits Leafs by Snoop seront uniquement disponibles dans les boutiques de la chaîne LivWell avant d'être distribués à plus grande échelle.