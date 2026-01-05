Situation maîtrisée à l’aéroport de Marrakech-Ménara


Lundi 5 Janvier 2026

L'Office national des aéroports (ONDA) informe qu'à la suite de conditions météorologiques marquées par des pluies et des vents forts, une chute d’éléments du faux plafond de la coupole située côté ville de l’aéroport de Marrakech-Menara a eu lieu, indique un communiqué de l'ONDA, ajoutant que les équipes de l’Office sont intervenues dès les premiers constats d’anomalies et avant cette chute.

Une zone de sécurité a été délimitée, permettant d’anticiper tout risque potentiel et de maintenir la circulation des passagers et des usagers dans des conditions maîtrisées, ajoute la même source, précisant que la situation demeure sous contrôle.

Et de noter que les dispositifs de sécurisation restent en place et que les actions techniques nécessaires ont été engagées afin de rétablir la zone concernée conformément aux standards de sécurité en vigueur, alors que les opérations aéroportuaires se poursuivent dans des conditions normales, en dehors du périmètre concerné.

Les investigations techniques sont en cours et les travaux de réparation seront engagés dans les plus brefs délais, conformément aux standards de sécurité et de qualité en vigueur, affirme l'ONDA, ajoutant qu'il suit la situation avec la plus grande attention et communiquera en temps utile sur l’évolution des travaux.

L'Office national des aéroports réaffirme que la sécurité des passagers, des usagers et du personnel demeure une priorité absolue sur l’ensemble des aéroports du Royaume.


