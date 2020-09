Silvio Berlusconi testé positif au coronavirus

L’ ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, récemment testé positif au Covid-19, a été hospitalisé jeudi soir par précaution mais son cadre clinique ne donne pas de préoccupation, indique vendredi matin un communiqué de son entourage.



Le président Berlusconi a été hospitalisé à titre de précaution à l’hôpital San Raffaele de Milan après l’apparition de certains symptômes. Le cadre clinique ne donne pas de préoccupation, assure le bref communiqué.

Silvio Berlusconi, 84 ans à la fin du mois, a été testé à son retour d’un séjour en Sardaigne, où les cas de contamination se sont multipliés en août. Il ne présentait alors aucun symptôme mais avait décidé de se placer en isolement à son domicile d’Arcore, près de Milan. Je n’ai plus de fièvre, ni de douleurs. Je veux rassurer tout le monde, je vais bien, a-t-il dit par visioconférence à des partisans de Forza Italia jeudi.



Selon l’agence AGI, Silvio Berlusconi a été hospitalisé dans la chambre qu’il occupe habituellement quand ilse rend dans cet hôpital, ce que l’agence interprète comme signe que la situation n’est pas sérieuse, sinon il se trouverait en soins intensifs.



Licia Ronzulli, une sénatrice de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, a affirmé vendredi matin à la radio que le Cavaliere a passé la nuit à l’hôpital pour contrôler la situation […] mais il va bien.



Silvio Berlusconi a annoncé mercredi soir avoir été testé positif au Covid-19 puis dans la foulée deux de ses enfants, Barbara, 36 ans, et Luigi, 31 ans, ainsi que sa nouvelle compagne, Marta Fascina, ont également été testés positifs.



Je continue la bataille, avait déclaré mercredi soir Silvio Berlusconi après l’annonce de sa positivité, assurant qu’il sera présent dans la campagne électorale avec des interviews aux télévisions et dans les journaux.



Des élections régionales auront lieu dans une quinzaine de jours en Italie ainsi qu’un référendum sur la réduction du nombre de parlementaires.