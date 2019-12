Signature des contrats pour la réalisation de la 1 ère phase du parc éolien de Taza

Des contrats de projet relatifs à la réalisation de la première phase du parc éolien de Taza, dont la mise en service est prévue pour fin 2021, ont été signés récemment à Rabat. Ces contrats ont été signés par Abderrahim Hafidi, directeur général de l'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Mustapha Bakkoury, PDG de l'Agence marocaine pour l'énergie solaire (MASEN), et Nguyen Huy Cuong Dao, vice-président du groupement EDF Renouvelables(France) et l'entreprise japonaise "Mitsui". Les parties concernées ont également signé des contrats de financement avec le groupement de banques japonaises (JBIC, NEXI, MUFG et SMBC) ainsi que la banque marocaine BMCE, bouclant ainsi le financement de cette première phase du projet, indique un communiqué du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Situé à environ 12 km au Nord-Ouest de la ville de Taza, la première phase du parc éolien de Taza est composée de 27 turbines éoliennes de puissance unitaire de 3,23 MW fabriquées par General Electric. L’électricité produite correspondra à la consommation électrique d’une ville d’environ 350.000 habitants. Sur le volet environnemental, le projet permettra d’économiser environ 200.000 tonnes de CO2 par an dans sa première phase. Par ailleurs, et dans le cadre de la promotion du tissu industriel national, ce projet prévoit une compensation industrielle à traverslaquelle le développeur privé s’engage à investir et à acquérir des biens et des services auprès d’entreprises marocaines. Le parc éolien de Taza, d’une puissance totale de 150 MW, s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale dont l’objectif est d’atteindre 52% de la puissance électrique installée à base d’énergie renouvelable à l’horizon 2030.