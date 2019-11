Signature d’une première convention en tamazight entre Tiznit et Issoire

Dans le cadre de la coopération décentralisée marocco-française, le siège de la province de Tiznit a abrité la cérémonie de signature d’une convention entre le Conseil provincial de Tiznit et la Communauté d’agglomération du pays d’Issoire (API- France).

Cette convention entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les communes marocaines et françaises. A cette occasion, les intervenants ont souligné l’importance de cette convention qui répond au principe de la coopération décentralisée au niveau du développement territorial, de promotion de l’inter-culturalité et du renforcement des liens entre la France et le Maroc. Le président du Conseil provincial de Tiznit, Abdellah Ghazi, a souligné que cette convention permettra de mettre en place un cadre de coopération entre les communes de la province de Tiznit et celle d’Issoire.

Pour sa part, le président du groupement des communes d’Issoire s’est félicité de la signature de cette convention qualifiée de stratégique et d’historique. Quant au consul général de France à Agadir, il a précisé qu’elle permettra de renforcer les relations entre les deux pays.

De son côté, Abderrazak El Hajri, directeur de l’Association M&D leader dans la coopération Maroc-France depuis plus de 30 ans, a souligné que l’objectif de cet accord est de permettre aux compétences locales de s’ouvrir sur d’autres expériences et de s’intégrer activement dans le développement territorial de l’ensemble de la province.

A noter que cette convention met l’accent sur plusieurs volets tels que la jeunesse, l’éducation et la formation, les échanges interculturelles, l’économie sociale, solidaire et circulaire, l’accompagnement et l’assistance technique ainsi que l’environnement.

Au terme de cette cérémonie, les présidents des deux entités territoriales ont procédé à la signature de cet accord de coopération en trois langues : l’arabe, le français et l’amazigh.