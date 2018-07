Signature d’une convention de partenariat entre la CCG et le FAGACE

Une convention de partenariat portant sur l’assistance technique en matière de financement des TPME et de gestion des risques a été signée, vendredi à Casablanca, entre la Caisse centrale de garantie (CCG) et le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE)

Paraphé en marge de la conférence “Innov Invest Day”, par Mme Minafou Fanta Coulibaly-Kone, directrice générale de FAGACE et le directeur général de la CCG, Hicham Zanati Serghini, cet accord qui vient renforcer le partenariat entre les deux institutions permettra de créer un environnement favorable à l’accès au financement afin de faciliter les relations économiques, rapporte la MAP.

S’exprimant à cette occasion, Mme.Coulibaly-Kone a indiqué que cette convention a pour principal objectif de partager les expériences avec la CCG, qui dispose d’une grande expérience dans ce domaine, et établir un modèle de coopération Sud-Sud pour faire profiter l’ensemble de l’écosystème faisant partie des zones d’intervention du FAGACE.

Avec une présence remarquable de certaines banques marocaines dans plusieurs pays africains, la FAGACE entend créer le même écosystème afin de faciliter tout ce qui a trait avec le financement à travers notamment la garantie qui constitue le principal produit de cette institution, a-t-elle souligné.

De son côté, le directeur général de la CCG, Hicham Zanati Serghini, a affirmé que ce nouveau cadre de partenariat facilitera les échanges technologiques, les collaborations et les coréalisations entre entreprises marocaines et celles du périmètre géographique du FAGACE.

Organisée à l’initiative de la CCG, “Innov Invest Day” a réuni des experts nationaux et internationaux sur des questions d’importance cruciale, à savoir la dynamique et les enjeux de l’entrepreneuriat, l’accompagnement, le financement et la croissance des startups ainsi que les moyens de stimuler l’innovation.

Créé en 1977, le FAGACE a pour mission notamment de promouvoir les investissements et l’accès au financement dans ses Etats membres, à savoir Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo.

La CCG s’est engagée dans le financement de l’amorçage et de l’innovation pour assurer un continuum dans la chaîne du financement des startups, notamment au cours des premiers stades de

création.