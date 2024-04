Signature d'un mémorandum d'entente entre la Cour des comptes et l'Autorité des Emirats Arabes Unis pour la reddition des comptes

Un mémorandum d'entente a été signé, lundi à Rabat, entre la Cour des comptes et l'Autorité des Émirats Arabes Unis (EAU) pour la reddition des comptes dans l’objectif de renforcer la coopération entre les deux institutions dans le domaine du contrôle financier et de l'audit.



Ce mémorandum d'entente s'inscrit dans la continuité des relations historiques établies entre les EAU et le Royaume du Maroc, a indiqué la première présidente de la Cour des comptes, Mme Zineb El Adaoui dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature de cet accord.



Dans ce sens, Mme El Adaoui a mis l'accent sur l’importante de l'échange de l'expertise, notamment en matière de transition numérique en vue d'améliorer davantage la performance de ces deux organes de contrôle au Maroc et aux EAU, et faire ainsi face aux contraintes et défis inhérents à ce domaine.



Pour sa part, le président de l'Autorité des EAU pour la reddition des comptes, Humaid Obaid Abushibs, a relevé que la signature de ce mémorandum d'entente "historique" à l'occasion de sa visite au Maroc en compagnie d'une importante délégation, vise essentiellement à consolider la coopération conjointe dans le domaine de l'audit et du contrôle financier, afin de servir les intérêts des deux pays.