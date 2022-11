Signature d'un mémorandum d'entente entre l'UIR et les Industries Aérospatiales d'Israël

L'Université Internationale de Rabat (UIR) et Industries Aérospatiales d'Israël (IAI) ont signé, lundi à Tel-Aviv, un mémorandum d'entente dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation.



Cet accord, paraphé par Noureddine Mouaddib, Président de l'Université Internationale de Rabat et Eytan Eshel, PDG de Technologies des Industries Aérospatiales d'Israël, en présence d'Amir Peretz, Président et Directeur Général de la société, vise à renforcer la coopération et le partenariat dans la recherche appliquée, l'innovation, le développement conjoint, la conception de programmes et la recherche universitaire.



Il s'agit également du développement de projets de recherche communs, rapporte la MAP.

Cet accord permettra de promouvoir et de renforcer la position de l'UIR, et de développer son offre de formation pluridisciplinaire, qui couvre actuellement de nombreux domaines d'études, notamment dans les secteurs de l'ingénierie des technologies de l'information, du numérique, de l'aérospatial, de l'automobile et des énergies renouvelables.



Ledit accord permettra également à l'Université Internationale de Rabat de bénéficier de l'expertise et de l'expérience de l'IAI, un leader internationalement reconnu dans la recherche et le développement dans l'industrie de l'aviation civile.



La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Paws Levy, vice-PDG de la société, et des directeurs exécutifs Avital Schrift, Zvi Shtayman et Arnold Nathan.



Une délégation de l'UIR conduite par le président de l'université, Noureddine Mouaddib, est actuellement en visite en Israël, au cours de laquelle elle tiendra plusieurs rencontres avec des établissements universitaires et académiques.



Lundi, la délégation a eu des entretiens avec les responsables de start-ups dans le domaine de la technologie notamment "Startup Nation Central" et "Broadware Group".