Sidi Ifni : ouverture du 8è festival de valorisation des produits du terroir et du développement touristique

La 8ème édition du festival de valorisation des produits du terroir et du développement touristique, organisée jusqu'au 25 août par l'association "Moubadarate", s'est ouverte lundi soir à Sidi Ifni sous le signe : "Les produits du terroir, richesse, diversité et pilier de l'emploi et de renforcement de l'économie sociale et solidaire et du développement du tourisme".



Cette manifestation, organisée en partenariat avec la province de Sidi Ifni, le conseil régional de Guelmim-Oued Noun, les conseils communal et provincial de Sidi Ifni, vise à mettre en valeur les produits locaux et artisanaux dont regorge la province en tant que richesse locale et un pilier pour le développement de l’économie solidaire et sociale, rapporte la MAP.



Le festival, qui coïncide avec la commémoration du 71ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, constitue également une opportunité pour les organisations professionnelles, notamment les coopératives et les associations, de commercialiser leurs produits.



Le directeur du festival, Miloud Keroume, a indiqué dans une déclaration à la MAP que l'objectif de cet événement est de faire connaître et promouvoir les produits locaux, ainsi que le développement économique et touristique de la province, ajoutant que l’édition de cette année comprend des séminaires, des soirées artistiques et des spectacles de Tbourida.



Le lancement de ce festival, qui s’est déroulé en présence du gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki, a été marqué par l'inauguration d'une exposition de produits agricoles et de l'artisanat, qui vise à promouvoir la commercialisation des produits coopératifs et à améliorer les revenus des acteurs du secteur.



L’exposition regroupe 80 exposants représentant plusieurs coopératives agricoles et groupements d'intérêt économique des provinces de la région de Guelmim-Oued Noun et d'autres régions, dont Souss-Massa, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab et Draa-Tafilalet, qui présentent plusieurs produits, comme le miel, amlou, argan, couscous, safran et henné, ainsi que des plantes aromatiques et des médicinales.



Le directeur provincial de l'agriculture à Sidi Ifni, Dadi Ansari, a affirmé que cette exposition représente une opportunité pour les participants de promouvoir et commercialiser leurs produits, d'échanger les expertises entre exposants, ainsi que pour créer une animation commerciale à l'échelle de la province qui regorge de produits régionaux diversifiés.