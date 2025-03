Sheikh Haji Ibrahim Tufa salue le rôle pionnier de SM le Roi, Amir Al Mouminine, en faveur de l’unification des efforts des oulémas africains

Le président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Ethiopie, Sheikh Haji Ibrahim Tufa, a salué, mardi à Addis-Abeba, le rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, en faveur de l’unification des efforts des oulémas africains.



Lors d’une rencontre avec une délégation de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, composée de Othman Skalli Houssaini, Directeur financier, Abderrahim Al Amine, directeur de l'Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, Abdelhamid El Alami, Mohammed Maghraoui et Hamid Lahmer experts auprès de la Fondation et Ilyas Mahyaoui, récitateur international, Sheikh Haji Ibrahim Tufa a souligné que ce rôle pionnier se reflète à travers des programmes et des initiatives visant à préserver les constantes religieuses et l’identité islamique et les sociétés africaines.



Il a par ailleurs exprimé sa grande fierté des liens de fraternité unissant le Royaume et l’Ethiopie.



Pour sa part, M. Skalli Houssaini a mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération entre les oulémas des deux pays au service de la consécration de la paix spirituelle, de la préservation du patrimoine africain et de la diffusion des valeurs de paix, de cohabitation, de dialogue et de développement prônées par l’Islam, conformément à la vision clairvoyante de SM le Roi, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.