Femmes dans les opérations de paix de l’ONU

Les travaux d’une session de formation, destinée aux femmes dans les opérations militaires de paix de l’ONU, ont débuté lundi au siège de l’Etat-Major des Forces Armées Royales (FAR) de la Zone Sud à Agadir.



Cette session, qui s’étale sur trois semaines, connaît la participation de 23 femmes militaires de 14 nationalités, notamment du continent africain, ainsi que de la France, l’Allemagne, la Suisse et du Canada. Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat triangulaire entre le Maroc, la France et les Nations Unies.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le Général de Division Mohammed Benlouali, Chef d’Etat-Major de la Zone Sud, a indiqué que cette formation vise à autonomiser les femmes militaires et à les préparer à exercer pleinement des responsabilités de commandement au sein des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ainsi qu’à consolider la coopération triangulaire en vue de renforcer le leadership féminin au service de la paix et de la sécurité internationales.



Ce programme atteste, a-t-il ajouté, de la volonté résolue des Forces Armées Royales de promouvoir une approche inclusive fondée sur l’égalité genre, encourageant l’intégration du personnel militaire féminin à tous les niveaux et dans toutes les branches des FAR, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR.



La représentante d'ONU Femmes au Maroc, Myriem Ouchen Noussairi, a tenu en premier à exprimer sa profonde gratitude aux FAR pour l’accueil de cette formation, "une initiative stratégique", ainsi que pour l’engagement "constant des Formes Armées Royales en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique et au-delà".



Elle a ajouté que cette formation, qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération multilatérale, témoigne d’un partenariat fort en vue de renforcer la participation des femmes dans les opérations de paix et d’accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de femmes leaders en uniforme.



Pour Mme Noussairi, 2025 est en effet une année charnière dans l’Agenda "Femmes, paix et sécurité" de l’ONU en matière de droits des femmes, d’égalité des sexes et de consolidation de la paix, et ce en droite ligne de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui met en avant l’importance de la participation des femmes et de la prise en compte de la dimension de genre dans les négociations de paix, les opérations de maintien de la paix et la consolidation de la paix.



La participation des femmes dans les opérations de maintien de la paix est une condition essentielle pour assurer le succès de cet Agenda et des opérations de maintien de la paix, a-t-elle ajouté.



Dans des déclarations à la MAP, des femmes militaires de plusieurs nationalités ont mis en avant l’importance de la participation à cette session de formation au siège de l’Etat-Major Zone Sud à Agadir pour le renforcement de leurs compétences et capacités de commandement et de leadership en vue d’une paix durable et inclusive.



Ce programme de formation, qui s’articule autour de plusieurs modules, a été élaboré par ONU-Femmes, le Département de maintien de la paix de l’ONU et les Forces Armées Royales, avec la participation d’experts internationaux.