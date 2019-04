“Shazam!” toujours premier au box-office

Le dernier film de super-héros en date, "Shazam!", a conservé la première place du box-office nord-américain lors d'un week-end dépourvu de sortie majeure, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations. Dernière production de l'écurie D.C. Comics, le film qui raconte l'histoire d'un adolescent abandonné, placé en famille d'accueil, qui se voit transmettre des super-pouvoirs, a amassé 24,4 millions de dollars. Salué par la critique pour son humour rafraîchissant à contre-pied des classiques du genre et sa modestie, le long métrage a réalisé 94,2 millions de dollars de recettes en deux semaines, un succès qui a déjà incité les producteurs à mettre un second volet en chantier.

"Shazam!" a très facilement distancé les deux principales sorties de la semaine, notamment la comédie "Little", qui reprend le ressort comique classique du changement d'apparence du personnage principal, une femme d'affaires qui se retrouve dans le corps d'une adolescente. Deuxième, "Little" a vendu pour 15,4 millions de dollars de billets aux Etats-Unis et au Canada ce week-end. Il devance "Hellboy", troisième volet des aventures du colosse à l'avant-bras en pierre, qui repart sauver le monde et s'attaquer, notamment, à des géants.

Crucifié par la critique, "Hellboy" a déçu pour ses trois premiers jours d'exploitation, ne glanant que 12 millions de dollars au box-office. En quatrième position arrive "Simetierre", adapté d'un roman de Stephen King, qui atteint 9,7 millions de dollars sur le week-end, portant son total à 40,9 millions en dix jours. Autre déception, le "Dumbo" de Tim Burton n'en finit plus de dégringoler et n'a réalisé, en trois jours, que 9,4 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada. Le remake du dessin animé, en prises de vue réelles, se contente de 90,1 millions de dollars en trois semaines, soit moins que "Shazam!" en deux semaines et bien loin de son budget, estimé par plusieurs médias américains à 170 millions de dollars.

Le film est sauvé par son succès à l'étranger, où il a déjà enregistré 177 millions de dollars de revenus, selon Exhibitor Relations.