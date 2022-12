Service militaire 2023: De nouvelles spécialités pour répondre aux exigences du marché de l’ emploi

L' expérience du service militaire au titre de 2023 sera marquée par l’ajout de nouvelles spécialités pour répondre aux exigences du marché du travail, a indiqué le Secrétaire général à la Direction des Affaires électorales au ministère de l’Intérieur, Abdessadek Benaddi. Dans une déclaration à la MAP, à l’occasion du lancement de l’opération de recensement relative au service militaire au titre de 2023 (28 décembre 2022), M. Benaddi a affirmé que le service militaire se veut une opportunité unique pour renforcer l’accès des jeunes au marché du travail dans les secteurs public et privé. Outre les avantages octroyés par ce service en matière de qualification militaire, d’aptitude physique et de développement des compétences sociales et psychologiques, cette expérience permet aux conscrits d’obtenir de multiples certificats de formation professionnelle reconnus par L’État qui facilitent leur accès au marché du travail dans plusieurs spécialités au sein des différents établissements militaires, paramilitaires et civils, a-t-il souligné. M. Benaddi a ajouté que le service militaire permettra aux jeunes de s'intégrer pleinement dans la vie sociale et professionnelle, à l’instar de l’ensemble des programmes destinés aux jeunes auxquels SM le Roi Mohammed VI accorde un intérêt particulier. Il a relevé, à cet égard, que le service militaire a permis de manière concrète aux lauréats de 2019 à rejoindre les institutions de sûreté nationale, les forces auxiliaires et de protection civile, entre autres institutions des secteurs privé et public. Sur un autre registre, M. Benaddi a rappelé aux jeunes ayant reçu le formulaire de recensement pour accomplir le service militaire, qu’ils sont tenus de le remplir à travers le portail dédié à cet effet (www.tajnid.ma) à partir de la date de lancement du recensement, le 28 décembre. De même, les personnes n’ayant pas encore reçu le formulaire doivent s’assurer sur le portail précité si leurs noms figurent, ou pas, sur la liste des appelés. L’opération de recensement relative au service militaire au titre de 2023 a été lancée mercredi et se poursuivra jusqu’au 25 février 2023. Au titre de 2022, l’opération de recensement relative au service militaire avait connu une forte affluence de la part des jeunes notamment de sexe féminin. Le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement relatif au service militaire au titre de l'année 2022 s’était établi à 178.166 contre 133.820 en 2019.