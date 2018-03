Sérieux test serbe pour le Onze national

Le Onze national donnera le ton, ce soir à partir de 19h30 au stade olympique de Turin, à son homologue serbe au titre d’un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde FIFA l’été prochain en Russie.

Une confrontation qui revêt toute son importance pour la sélection marocaine qui se trouve à Turin avec un contingent de 25 joueurs, et ce après le forfait de trois éléments, en l’occurrence Youssef Aït Bennaceur, Yassine Bounou et Achraf Hakimi. A ce propos, le médecin de l’équipe nationale, Abderrezak Hifti, a tenu à apporter des éclaircissements sur les blessures desdits joueurs, affirmant au site officiel de la FRMF que Bounou et Bennaceur s’étaient rendus au stage munis de certificats délivrés par leurs clubs respectifs attestant de leurs blessures qui nécessitent une convalescence d’une dizaine de jours. Quant à Hakimi, il s’était blessé lors de la séance d’entraînement de mercredi et son club a voulu qu’il quitte la concentration de l’EN pour se faire soigner par le staff médical du Real Madrid, a fait savoir Dr. Hifti

Hormis ces internationaux, il y a aussi le cas du néophyte de l’équipe, Yassine Ayoub, sociétaire du club néerlandais d’Utrecht qui, blessé à la cuisse, serait incertain pour le match de ce soir, conclut le Dr.Abderrezak Hifti.

La sélection serbe se présente comme étant un sparring-partner de taille, ce qui devra constituer un sérieux test pour l’équipe nationale qui sera, sans aucun doute, soutenue par un grand public des MRE d’Italie et des autres pays d’Europe. Un match que le sélectionneur national, Hervé Renard, tâchera d’exploiter à bon escient en vue de tirer les enseignements qu’il faut à moins de 100 jours de l’entame du Mondial 2018.

Pour cette rencontre, l’on s’attend à ce que Hervé Renard puisse aligner à un pourcentage élevé l’équipe type en vue de peaufiner les réglages nécessaires devant un sacré morceau qui compte d’excellents éléments évoluant dans de prestigieux clubs du Vieux Continent.

A souligner que ce match face à la Serbie sera le quatrième de Hervé Renard aux commandes de l’équipe nationale contre une sélection européenne. Aucune victoire n’avait été enregistrée lors des trois précédents (1 nul contre l’Albanie à Tirana contre 2 défaites face à la Finlande aux EAU et les Pays-Bas à Agadir), ce qui devrait être une motivation pour les joueurs de viser une performance avec l’art et la manière. D’ailleurs, les fraîchement convoqués, les revenants voire les capés voudront tous se donner à fond tant qu’il y aura seulement 23 sésames à glaner pour faire partie du contingent en partance à Moscou.

Après cette virée transalpine, la sélection marocaine rejoindra Casablanca en perspective de son second match amical programmé le 27 courant au complexe sportif Mohammed V contre l’Ouzbékistan.

Il convient de rappeler que l’équipe nationale, qui a retrouvé la plus prestigieuse des compétitions de la FIFA après deux décades d’absence, entamera la Coupe du monde le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg face à l’Iran, avant de croiser le fer, cinq jours plus tard (20 juin) à Moscou, avec le Portugal. Le dernier match de la phase de poules est prévu le 25 dudit mois à Kaliningrad face à la redoutable sélection espagnole et son armada de stars.

Le Onze national s’était qualifié au Mondial après avoir terminé en pole position de son groupe, devant la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali.





Programme

Vendredi

18h15 : Tunisie-Iran

19h30 : Maroc-Serbie

19h45 : Allemagne-Espagne

19h45 : Portugal-Egypte