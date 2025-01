Serie A : L'Inter Milan suit le rythme de Naples

L'Inter Milan reste sur les talons de Naples: le champion d'Italie en titre a répondu au leader, vainqueur de la Juventus Turin samedi (2-1) avec une démonstration (4-0) sur le terrain du mal classé Lecce dimanche lors de la 22ème journée.



A trois jours de la réception de Monaco en Ligue des champions qui peut lui permettre de décrocher sa qualification directe pour les 8ème de finale, l'Inter n'a eu besoin que de six minutes pour prendre l'avantage.

Sur un ballon mal dégagé par Lecce, Marcus Thuram a mystifié deux défenseurs avec une série de dribbles pour servir idéalement Davide Frattesi.



Après deux buts refusés, Lautaro Martinez a fini par doubler la mise en profitant d'une nouvelle erreur défensive de Lecce d'une frappe dans la lucarne (39) pour son sixième but en huit matches.



A l'heure de jeu,les Nerazzurri ont définitivement assommé Lecce (17ème avec un point d'avance sur le premier relégable) avec deux buts en quatre minutes, par Denzel Dumfries (57) et un penalty de Mehdi Taremi (61).



Grâce à cette 15ème victoire de sa saison, sa huitième de suite en déplacement en ayant concédé seulement deux buts, l'Inter (2e, 50 pts) est revenu à trois points de Naples (53 pts), mais a toujours un match de moins.

Le titre 2025 pourrait se jouer le 2 mars lorsque le Napoli recevra l'Inter à l'occasion de la 27ème journée.



"Depuis cinq mois, on joue un match tous les trois jours, cette équipe a de la ressource, elle l'a montré ce soir", s'est réjoui Simone Inzaghi qui a signé sa 200ème victoire en 332 matches, un record de précocité pour un entraîneur de Serie A.



Le week-end prochain, l'Inter retrouve son grand rival, l'AC Milan qui l'avait battu (2-1) durant la phase aller avant de récidiver en finale de la Supercoupe d'Italie (3-2) et qui a arraché dimanche une victoire miraculeuse contre le promu Parme (3-2) avec deux buts dans le temps additionnel.



Mené 2 à 1 depuis la 80ème minute, le Milan, laborieux, a renversé Parme devant un stade de San Siro incrédule, avec des buts de Tijjani Reijnders (90+2) et de Samuel Chukwueze (90+5).



L'équipe de Sergio Conceiçao qui restait sur une nette défaite en championnat face à la Juventus Turin (2-0), est passée grâce à ce succès de la 9ème à la 6ème place (34 pts).

Si elle a perdu tout espoir d'être championne d'Italie, avec ses 19 points de retard sur le leader Naples, elle s'est rapproché de la Juve (5ème, 37 pts).



Les Rossoneri accusent cinq points de retard sur la Lazio qui occupe la 4ème place, la dernière --pour l'instant-- qualificative pour la C1, mais qui a laissé passer de l'occasion d'accroitre son avance en s'inclinant dans la soirée à domicile face à la Fiorentina (2-1), dont la dernière victoire remontait au 8 décembre.



Signe de la grande nervosité régnant au sein du club lombard, Conceiçao a eu une altercation, au coup de sifflet final, sur le terrain et devant les caméras de télévision, avec Davide Calabria.



"Quand vos enfants se comportent mal, il faut agir", a simplement réagi Conceiçao qui a remplacé à la pause Rafael Leao et Theo Hernandez.