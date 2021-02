Sept millions de doses de vaccins réceptionnés

Le Maroc a reçu jusqu'à présent un total de 7 millions de doses de vaccins anti-Covid-19, après l'arrivée de 500.000 doses supplémentaires du vaccin chinois Sinopharm, a affirmé mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Belfkih. Un deuxième lot de 500.000 doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm a été réceptionné plus tôt mardi en provenance de Pékin. Ces doses seront distribuées sur les différents Centres de vaccination du Royaume. Présentant mardi à Rabat le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique, il a relevé que le taux de reproduction (R0) de la Covid19 a affiché une amélioration pour la 13ème semaine consécutive pour se stabiliser à 0,85 dimanche dernier, précisant que la courbe des décès a également enregistré une baisse de 30% au cours de la semaine dernière. Le taux de contamination hebdomadaire pour 100.000 habitants a atteint 8,6% la semaine écoulée, contre 13,3% à fin janvier dernier. En outre, le responsable a fait état de la baisse significative (-20%) du nombre de cas actifs passant de 13.099 cas il y a deux semaines à 10.555 lundi. Les cas en réanimation ont pour leur part diminué de 37% dans les deux dernières semaines, passant de 744 à 422. Au 15 février, a-t-il noté, le nombre total des cas enregistrés depuis le début de la pandémie a atteint 478.595, soit un taux d’incidence cumulé de 1316,7 pour 100.000 personnes. Ainsi pour la 4ème semaine consécutive, le taux national demeure inférieur à la moyenne mondiale. Le nombre de décès enregistrés au niveau national s'est établi à 8.491, soit un taux de létalité de 1,8%, a-t-il ajouté, précisant que le Maroc est classé 37ème mondial et 3ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de décès. Abdelkrim Meziane Belfkih a souligné que le taux de guérison a atteint 96% avec un total de 459.549 personnes guéries. La courbe épidémiologique hebdomadaire relative au coronavirus au Maroc a évolué en baisse de 25,7%, une tendance qui a été observée dans 10 régions. Cette courbe a, en revanche, évolué en hausse dans les régions de Guelmim-Oued Noun (+14,8%) et Béni MellalKhénifra (+4,5%). Sur le plan mondial, le nombre de cas positifs s'est élevé lundi à 109.503.044, soit un taux d'incidence cumulé de 1.404,8 pour 100.000 habitants. Le nombre de décès enregistré s'est établi à 2.413.867, soit un taux de létalité de 2,2%, a indiqué le responsable, relevant que le nombre de personnes guéries a atteint 81.614.968, soit un taux de guérison de 74,5%.