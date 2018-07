Sensations et Russie en fête

Des favoris déjà éjectés, Kylian Mbappé propulsé en héritier de Pelé, un pays hôte qui n'en finit plus de fêter sa Sbornaïa: le Mondial-2018 en Russie, qui a bouclé mardi ses 8es de finale, livre des surprises en série.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et leurs dix Ballons d'or sont donc sortis d'un tournoi russe qui a dessiné une nouvelle carte du foot avec les 8es de finale, avant même le dernier match de mardi.

Exit les places fortes traditionnelles - Argentine, Portugal, Espagne - et leurs cracks trentenaires - "La Puce" a 31 ans, CR7 33 ans - et place à la nouvelle star Kylian Mbappé, 19 ans, et à ceux qu'on n'attendait pas, comme la Russie qui atteint le Top 8 alors qu'elle est classée 70e nation mondiale par la Fifa.

Pour Mbappé, tout va très vite, sur le terrain et en dehors puisque tout le monde le compare déjà à un certain Pelé, champion du monde à 17 ans en 1958.

Mais le gamin de Bondy (région parisienne) est aussi lucide qu'il est rapide. "On va remettre les choses dans leur contexte: Pelé, c'est une autre catégorie. Mais c'est bien de pouvoir entrer dans cette sphère des joueurs qui marquent dans des matches à élimination directe".

Et puis il y a ceux qu'on n'attendait pas, et ce sont des gardiens, héros des séances de tirs au but: le Russe Igor Akinfeev, 32 ans, auteur de deux arrêts face à l'Espagne (1-1; 4 t.a. b à 3) et le Croate Danijel Subasic, 33 ans, auteur de trois arrêts face au Danemark (1-1 a.p.; 3 t.a.b à 2).

Il y a tout de même des favoris bien à l'heure au rendez-vous, comme la Seleçao de Neymar. Le joueur le plus cher du monde (222 M EUR) a été décisif en 8es de finale face au Mexique (1 but, 1 passe décisive) et brûlé sur le bûcher des réseaux sociaux pour avoir surréagi à un mauvais geste d'un adversaire. La routine pour lui.

Le spectacle est toujours au rendez-vous dans ce tournoi: 146 buts ont été inscrits en 56 matches (2,60 de moyenne par match). On est dans la tranche haute: au Brésil en 2014, elle était de 2,67 sur l'ensemble de la compétition.

Et les affiches des quarts font saliver. La France a donc éliminé l'Argentine en 8es, se retrouve face à l'Uruguay et pourrait donc retrouver en demi-finales la Seleçao, opposée à la Belgique en quarts...

L'année où le pays célèbre les 20 ans de son sacre mondial signé Zinédine Zidane, ses Bleus avancent à un rythme très latino.

Dans l'autre partie du tableau, les quarts déstabilisent les bookmakers. Russie-Croatie est une grosse surprise. L'autre affiche sera une incongruité, avec la Suède, qui n'avait plus atteint les quarts depuis 1994, opposée à l'Angleterre qui a attendu douze ans pour retrouver ce niveau de la compétition reine.

Mais il y a des choses qui ne changent pas: sortie par les Suédois, la Suisse, maudite, n'a jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du monde dans son histoire.

Quand la Sbornaïa s'est qualifiée pour les quarts de finale --ce qui n'était plus arrivé en Coupe du monde depuis 1970, et c'était sous un maillot différent, celui de l'URSS-- plus de 100.000 personnes ont fêté ça dans les rues de Moscou.

S'il était alors près de 20h00 locales à Saint-Pétersbourg et dans la capitale russe, il était déjà près de 02h00 du matin à Blagovechtchensk, dans l'Extrême-Orient russe, mais de nombreux supporters sont là-aussi descendus dans les rues pour entonner Kalinka, le chant traditionnel russe devenu l'hymne officieux de la Coupe du monde.

La ferveur a même gagné la Station spatiale internationale (ISS) où le cosmonaute Oleg Ortiomov a tweeté "Hourra!" après avoir suivi le match en direct sur son ordinateur en apesanteur.

Stanislav Cherchesov, le sélectionneur russe, aura l'occasion d'écrire une nouvelle page d'histoire du foot russe face à la Croatie. Et la Russie se demande même si le célèbre moustachu arrivera à faire venir au stade de Sotchi Vladimir Poutine, le premier homme du pays semble se désintéresser de la Coupe du monde.