Sénégal/Maroc: Caravane médicale multidisciplinaire au profit des couches défavorisées avec la participation d'une Ong marocaine

La deuxième édition de la Caravane médicale humanitaire multidisciplinaire au Sénégal, a été lancée, jeudi à Diass (40 km de Dakar), a l’initiative de l'ONG sénégalaise SAWAC ( Smiling African Women and children) et l’Association Marocaine des Soins Visuels.



Initiée en partenariat avec d'autres associations, cette Caravane placée sous le thème "Les initiatives de la société civile comme levier pour consolider la coopération sud-sud", vise à fournir des soins médicaux aux populations défavorisées, à renforcer les relations maroco-sénégalaises et à consolider les liens avec la diaspora marocaine au Sénégal.



L'initiative humanitaire vise aussi à contribuer à faciliter l'accès des populations vulnérables à la santé et à les faire bénéficier de services médicaux, selon les organisateurs.



Cette caravane médicale qui a mobilisé un staff important de médecins généralistes et de spécialistes marocains et sénégalais, tend également à rapprocher les services médicaux et les soins de santé à la population rurale sénégalaise.



Les consultations médicales de cette action portent, entre autres, sur la médecine générale, le dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein, la gynécologie, l'ophtalmologie, la radiologie et la radiographie, outre la distribution des médicaments à titre gracieux et des paires de lunettes de correction aux bénéficiaires.



Dans une déclaration à la MAP, la Présidente de l'Ong SAWAC, Fatima Zahra Moutie Saad, a indiqué que cette Caravane médicale s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour promouvoir les relations maroco-africaines en tant que choix stratégique de coopération sud-sud, ajoutant qu’elle tend à renforcer le rôle de la société civile dans la diplomatie parallèle avec les partenaires du continent africain pour concrétiser les objectifs des accords de coopération sud-sud.



Cette caravane médicale multidisciplinaire qui sillonnera plusieurs autres villes et régions du Sénégal bénéficiera à quelque 40.000 personnes, a-t-elle souligné.



De son côté, Driss Ait Lhaj, président de l’Association Marocaine des Soins Visuels, a indiqué que cette initiative vise à améliorer les services de soins médicaux au profit des couches nécessiteuses sénégalaises en milieu rural, à renforcer l’accès aux soins de base et à consolider les relations de cohésion sociale et de fraternité avec le Sénégal.



Organisée du 12 au 17 décembre en collaboration aussi avec le Conseil communal de la ville de Ouarzazate, cette Caravane prévoit également des ateliers de formation destinés aux opticiens sénégalais encadrés par des experts et spécialistes marocains pour renforcer l’échange de compétences et le renforcement des partenariats entre les deux pays.



Une équipe spécialisée sera également dédiée aux personnes atteintes d’albinisme à Dakar qui recevront des consultations médicales spécialisées.