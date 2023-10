Semaine de la langue italienne. L'artiste italien Danilo Audiello se produit à Meknès 

Le Centre culturel Mohammed Mennouni à Meknès a abrité, mardi soir, un spectacle artistique de l'artiste italien Danilo Audiello, alias "Alexis Arts", dans le cadre de la célébration de la 23ème édition de la Semaine de la langue italienne dans le monde.



L'assistance a pu apprécier la prestation haute en couleur de cet artiste italien, détenteur de 7 Guinness World Records et fondateur de l'Accademy of Magic & Science, et dont le spectacle allie magie, science et beauté de la langue italienne. Cette soirée artistique s'inscrit dans le cadre des activités culturelles organisées par l'Institut culturel italien et l'ambassade d'Italie à Rabat, en célébration de la semaine de la langue italienne tenue, cette année, sous le thème "La langue italienne et la durabilité".



Cet évènement se veut une occasion idoine pour célébrer la littérature et l'art italiens, tout en mettant en lumière les aspects d'intégration des cultures italienne et marocaine.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice de l'Institut Culturel italien de Rabat, Carmela Callea, a indiqué que la Semaine de la langue italienne constitue l’un des moments les plus importants de l’Institut culturel italien de Rabat, ajoutant que cette édition a été tenue sous le thème "La langue italienne et la durabilité" en ce sens que "le monde se doit de préserver l’univers non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir".



Le spectacle d’Alexis Arts, qui allie magie et langue italienne, est un voyage à travers l’histoire et la littérature italienne pour la célébration des écrivains italiens ayant marqué le monde de leur empreinte, a-t-elle fait savoir. Pour souligner l’intérêt porté à la langue italienne au Maroc, Mme Callea a fait état de plus de 1.000 inscriptions, cette année, à l’Institut culturel italien de Rabat.



Le coup d'envoi des activités culturelles, qui s’inscrivent dans le cadre de cet événement, a été donné durant le mois d'octobre par la projection du film italien "SICCITÀ" de Paolo Virzì, en plus d'autres projections notamment au Cinéma Renaissance et au Théâtre national Mohammed V à Rabat.



Le programme de cette semaine culturelle a été agrémenté par la tenue d'une conférence dédiée à la présentation de la traduction en italien du recueil poétique "L'Idea del fiume" (l’idée de la rivière) du poète Hassan Nejmi traduit par Sanaa Darghmouni. De plus, cette Semaine se veut l'occasion de célébrer "le centenaire de la naissance de l'écrivain Italo Calvino, dont les œuvres démontrent une vision écologique avant-gardiste".



La Semaine de la langue italienne dans le monde est une initiative internationale qui vise à diffuser la connaissance de la langue italienne en tant que véhicule de culture, de littérature, d'art et de dialogue. Chaque année, ce rendez-vous culturel explore un thème différent, mettant en avant la diversité et la richesse de l'Italie.