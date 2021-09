Semaine de l’innovation IWA 2021: Participation historique des enfants et des jeunes

La Semaine de l’innovation en Afrique IWA2021, organisée par OFEED Maroc en ligne du 8 au 12 septembre, a connu un taux de participation "historique" des enfants créatifs, élèves et jeunes inventeurs. Parmi les grandes nouveautés de cette édition figure l’organisation d’une exposition virtuelle d’art pour partager les créations artistiques(dessins et maquettes),réalisées par des enfants âgés de 3 à 6 ans, a indiqué l'association OFEED dans un communiqué. Cette exposition, qui a pour thème "Idées anti-pandémiques des enfants", a été réalisée en collaboration avec le département "Preschool Innovation Education" de l’association des inventeurs CAI (Chine), pour permettre aux enfants, dès leur plus jeune âge, de développer leurs esprits créatifs et en témoignage d’amitié au Maroc, a ajouté OFEED, notant que 33% des projets participants en finale ont été réalisés par les jeunes élèves et inventeurs. Parmi les autres nouveautés de cette édition, 47 thèmes répartis en cinq panels de discussion ont été abordés pour disséminer la culture de l’innovation auprès des jeunes et du grand public par des intervenants virtuels créés par l’intelligence artificielle, qui est aujourd’hui capable de rechercher les informations à travers Internet et construire sa propre intervention, et aussi de l’annoncer par un robot virtuel pour donner l’apparence humaine à l’intervenant. Par ailleurs, cette édition a été marquée par l’attribution de 574 certificats, avec 467 "Masters of Innovation", dont 284 pour l'Inde et 72 pour la Thaïlande, et 107 distinctions, dont 27 pour la Thaïlande et 14 pour le Maroc, d'après la même source. Parmi les grandes réussites de cette édition, 22 inventions ont été acceptées pour rejoindre le programme de commercialisation à travers la plateforme ICCD, a relevé la même source. Le programme Innovation Week in Africa IWA 2020, utilisant OFEED WebTV, a atteint des participants du monde entier sans aucune barrière ni limitation, donnant la parole aux inventeurs et en inspirant tant d'autres grâce à l'excellente contribution d'honorables experts internationaux en innovation. D'autre part, l'événement Innovation Week in Africa IWA a connu la participation de 60 pays/régions dans la somme des éditions 2019 et 2021, devenant l'un des plus grands événements d'inventeurs au monde pour les inventeurs, et a poursuivi sa croissance même dans une situation exceptionnelle dans le monde en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19. OFEED Maroc vise à accompagner les plans et stratégies du gouvernement de faire du Maroc un acteur majeur au niveau mondial, dans le champ de l’innovation et de la créativité et contribuer à la mise en valeur du capital immatériel qui constitue la richesse première et inépuisable de notre cher pays. Présidée par l'inventeur Majid El Bouazzaoui, OFEED Maroc a organisé la Semaine de l'innovation en Afrique IWA 2021, sponsorisé par le premier institut des inventeurs canadiens (FirstInstitute of Canadian Inventors- FICI),sousle Patronage de la Fédération internationale des associations d'inventeurs(IFIA), avec le soutien du magazine "The Patent", Oxford Business Group, la plateforme de commercialisation mondiale ICCD, l’Initiative américaine en intelligence artificielle (PQAI) et Sharjah Research Technology and Innovation Park (SRTIP), aux Emirats arabes unis