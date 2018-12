Selon Clint Eastwood, Lady Gaga n'était pas la bonne pour A Star is Born

Avec Bohemian Rhapsody, A Star is Born est définitivement le succès cinématographique de 2018 - pour preuve, le film a rafflé de nombreuses nominations aux Golden Globes mais aussi aux Screen Actors Guild Awards, où il est nommé près de quatre fois. Lady Gaga et Bradley Cooper y livrent une performance incroyable (et ce, bien que la chanteuse ait dû faire face aux critiques) mais visiblement, tout le monde n'était pas convaincu par le potentiel de la chanteuse : Lors d'une interview accordée à Extra TV, le legendaire Clint Eastwood s'est confié sur le film qui a battu tous les records.

"Je pense qu'il (Bradley Cooper) a fait un super travail, a ainsi déclaré Eastwood. Il y avait certaines choses dont je n'étais pas convaincu mais qu'il voulait (Lady Gaga). Je ne pensais pas qu'elle serait la bonne mais elle est éblouissante dans le film". Finalement, Bradley Cooper a fait le bon choix puisque depuis sa sortie, A Star is Born est acclamé de tous les côtés : nomination aux Grammy's, aux Critics’ Choice Movie Awards... le film devrait (toujours) faire forte impression en 2019.