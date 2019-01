Selena Gomez fière de la personne qu’elle devient

Elle n’avait rien publié sur Instagram depuis le mois de septembre. Selena Gomez est finalement de retour sur le réseau social. Lundi 14 janvier, après près de quatre mois de silence, la chanteuse a partagé trois photos d’elle en noir et blanc sur son compte. Elle a commenté : «Cela fait un moment que vous n’avez pas eu de nouvelles de ma part, mais je tenais à vous souhaiter à tous une bonne année et à vous remercier pour votre amour et votre soutien».

Selena Gomez a ajouté : «L’année dernière a été indéniablement une année de réflexion et de challenges pour moi, et m’a fait grandir. Ce sont toujours ces challenges qui vous montrent qui vous êtes et ce que vous êtes capable de surmonter. Croyez-moi, ce n’est pas facile, mais je suis fière de la personne que je deviens et j’ai hâte de l’année qui arrive.» Elle a finalement conclu : «Je vous aime.» Une publication "likée" plus de 5,6 millions de fois en seulement 8 heures.

Le 24 septembre dernier, Selena Gomez avait décidé de faire «une pause sur les réseaux sociaux». «Autant que je suis reconnaissante de la voix que me donnent les réseaux sociaux, je suis reconnaissante de pouvoir prendre du recul et vivre le moment présent», expliquait-elle. Quelques jours après, elle avait été hospitalisée puis elle avait rejoint un centre pour une dépression et des crises d’angoisse. Après avoir disparu des radars pendant plusieurs semaines, Selena Gomez avait finalement été aperçue radieuse et heureuse. Et visiblement en bonne santé.