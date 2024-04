Sefrou: l'INDH contribue au développement du secteur de santé

L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit, au niveau de la province de Sefrou, son appui au secteur de la santé à travers le lancement de projets et programmes visant à améliorer les conditions d'accès aux soins, notamment en faveur des catégories vulnérables.



Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) place le secteur de la santé parmi ses priorités, d'autant plus que son plan d'action annuel prévoit la programmation d'une série de projets à cet effet.



Inauguré en 2023, le centre d'hémodialyse de Sefrou, doté d'une capacité de 100 lits, traduit l'intérêt porté par l'INDH au développement du secteur de la santé à Sefrou et ce, dans le cadre de la troisième phase (2019-2023). Il a été ainsi procédé au renouvellement des équipements du centre et l'acquisition des médicaments au profit des patients.



Le centre a été également doté de trois véhicules pour transporter les patients dans les meilleures conditions en facilitant leur accès au centre.



Dans une déclaration à la MAP, Adil Zahiri, chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) dans la province de Sefrou a indiqué que le Centre d'hémodialyse de Sefrou, inauguré par SM le Roi Mohammed VI en 2013, traduit la grande importance que l'INDH accorde au développement du secteur de la santé au niveau provincial.



L'Initiative Nationale pour le Développement Humain œuvre également à la promotion de la santé maternelle et infantile, au soutien de la vie scolaire et des groupes vulnérables, a-t-il dit, ajoutant que grâce à l'Initiative, il a été procédé à l'acquisition de 22 ambulances et deux unités médicales mobiles dont une dédiée à la médecine dentaire.



De son côté, le président de l'Association Provinciale régionale d'Accompagnement des Insuffisants Rénaux de Sefrou a fait savoir que le centre prend en charge les patients souffrant d'insuffisance rénale, mettant l'accent sur l'engagement de l'association pour venir en aide aux patients atteints d'insuffisance rénale.



L'INDH a contribué, dans sa troisième phase (2019-2023), au financement de 37 projets liés au domaine de la santé dans la province de Sefrou, pour une enveloppe de 10 millions de dirhams (MDH), soit 98% de leur financement.



Ces projets, que l'Initiative réalise en coordination avec ses partenaires, visent à promouvoir la santé maternelle et infantile, en particulier en milieu rural, tout en renforçant l’accès aux services de santé, notamment pour les catégories les plus vulnérables.