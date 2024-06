Sefrou : Appel à projets pour la réalisation d'unités industrielles dans le Parc Industriel d'Ain Cheggag

Le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Fès-Meknès vient de lancer un nouvel appel à projets pour la réalisation d'unités industrielles au niveau du Parc Industriel d'Ain Cheggag (PIAC) dans la province de Sefrou.



Ces lots sont dédiés aux activités du cuir avec des superficies se situant entre 1.309m2 et 16.006m2 et aux activités généralistes (1.348 m2-6.126m2), selon les termes de l'appel à projets lancé par le CRI.



Il s'agit des derniers lots prévus dans le cadre de cette nouvelle zone d'accélération industrielle (ZAI), dédiée en grande partie aux industries très polluantes de cuir.



Le PIAC entend créer des emplois dans la région de Fès-Meknès, au taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, tout en palliant à ce déficit en zones industrielles structurées, attractives et écologiquement responsables et productives.



Ce projet, qui sera réalisé sur une superficie de 81ha, dont 50 ha dédiés aux activités du cuir (tannerie, chaussures, maroquinerie) et 31 ha aux activités généralistes, devrait contribuer à la création d’un pôle industriel régional et constituer un noyau d’activités dans cette commune. Le projet permettra la création de 7.600 emplois directs.



Sur les 81 ha mobilisés dans le cadre de ce projet, pas moins de 239 lots sont prévus, dont 154 lots dédiés à l’industrie de cuir (tannerie, chaussures, maroquinerie). Les 62 lots restants reviendront aux activités généralistes.



Selon le ministère de l’industrie, le PIAC boostera la compétitivité des différents maillons de la chaîne de valeur de la région Fès-Meknès en redynamisant le tissu industriel régional, en particulier l’industrie du cuir et en assurant sa conformité aux normes internationales.