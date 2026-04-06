Secteur du Halal : Un levier fondamental de développement et de résilience économique

Une croissance annuelle de 7,3% attendue à l’horizon 2027

L’économie du Halal constitue un levier fondamental de développement et de résilience économique pour les pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a affirmé, lundi à Rabat, la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), Latifa El Bouabdellaoui."Les indicateurs confirment que l’économie du Halal n’est plus un marché de niche, mais bien un levier fondamental de développement économique pour nos pays membres", a dit Mme El Bouabdellaoui à l'occasion du lancement du nouveau rapport du CIDC sur le secteur du Halal.Parallèlement, la DG du CIDC a noté que le marché mondial du Halal fait preuve d'une résilience remarquable face aux défis mondiaux. "Les dépenses des consommateurs musulmans, estimées actuellement à 2,4 trillions de dollars, devraient atteindre 3,1 trillions de dollars d'ici 2027, portées par une croissance annuelle solide de 7,3%, tandis que les investissements annoncés dans le secteur ont dépassé 54,5 milliards de dollars en 2023", a-t-elle précisé.Mme El Bouabdellaoui a relevé que malgré des exportations des pays de l'OCI s'élevant à 344 milliards de dollars, le secteur fait encore face à un déficit commercial structurel dépassant 59 milliards de dollars en 2022, en raison d'importations massives de 403,5 milliards de dollars, rapporte la MAP.Pour transformer le secteur du Halal en véritable moteur de changement structurel, la DG du CIDC a préconisé l'adoption de stratégies nationales globales qui doivent inclure l'harmonisation des cadres juridiques de certification, l'amélioration de la qualité des données de marché, le renforcement des capacités et l'implication accrue du secteur privé et des institutions financières régionales dans le financement de projets durables.De son côté, Rafiuddin Shikoh, représentant de DinarStandard (Malaisie), a souligné l'importance cruciale de l'industrie Halal, particulièrement dans le contexte économique difficile que traversent actuellement les pays de l'OCI, la qualifiant d'opportunité unique pour les gouvernements et les décideurs économiques.Abordant les évolutions régionales, notamment dans l'écosystème du Conseil de coopération du Golfe (CCG), M. Shikoh a relevé que les échanges commerciaux mondiaux du Halal pourraient être influencés par le contexte actuel. Il a, en parallèle, mis en avant la solidité des fondamentaux du marché, estimant que la demande resterait soutenue et que les perspectives de croissance demeurent intactes.D'après M. Shikoh, cette résilience s'explique par un socle démographique puissant comptant plus de 2 milliards de consommateurs de produits Halal à travers le monde.Publié tous les deux ans depuis 2022, ce rapport offre des analyses approfondies sur les tendances du secteur via six piliers majeurs de l'économie Halal, à savoir "l'alimentation", "l'industrie pharmaceutique", "les cosmétiques", "la mode", "le tourisme familial" et "les médias et divertissements".L'édition 2025 se distingue par un indice actualisé, outil clé pour évaluer les performances des Etats membres et identifier les opportunités de croissance sur le marché mondial.