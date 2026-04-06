ONCF : 2025, une année de performances remarquables et de projets structurants

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF), dont le Conseil d'administration s'est réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a réalisé des performances remarquables et des projets structurants en 2025.



Les travaux de cette session du Conseil ont porté sur le bilan de l’année 2025 et l’arrêté des comptes sociaux et consolidés de l’ONCF pour l’exercice écoulé, indique un communiqué de l'Office.



Dans son allocution d’ouverture, M. Kayouh a mis en exergue la dynamique de développement soutenue du secteur ferroviaire national, impulsée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Porté par des projets structurants, le rail marocain s’est progressivement imposé, au fil des années, comme un levier essentiel d’une mobilité durable et décarbonée, tout en générant d’importantes retombées socio-économiques pour le Royaume.



Le ministre a, par ailleurs, souligné la portée stratégique du programme d'investissement ambitieux de 96 milliards de dirhams (MMDH), lancé par SM le Roi Mohammed VI, le 24 avril 2025, rapporte la MAP.



Il a fait savoir que la mise en œuvre de ce programme, un an après son lancement, progresse de manière notable conformément aux prévisions établies. Dans cette même dynamique, l’année écoulée a également été marquée par le coup d'envoi, le 24 septembre 2025, des travaux ferroviaires du Grand Casablanca, donné par SM le Roi.



Pour sa part, le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a souligné que l'année 2025 a connu une dynamique d’investissement particulièrement soutenue qui s’est traduite, en premier lieu, par le lancement et l’accélération des travaux de génie civil dans le cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech.



Parallèlement, l’année 2025 s’est également distinguée par la conclusion de trois grands marchés portant sur le programme d’acquisition de 168 rames de nouvelle génération, destiné à accompagner la croissance du trafic et à renforcer durablement la qualité du service offerte aux voyageurs.



En outre, M. Khlie a salué la performance remarquable réalisée par l’ONCF en 2025, une année portée par une dynamique de croissance soutenue de l’ensemble de ses activités stratégiques avec un chiffre d’affaires qui a dépassé pour la première fois le cap des 5 milliards de dirhams (MMDH).



L’activité voyageurs de l’ONCF a poursuivi sa trajectoire ascendante en 2025, grâce au déploiement d’une offre de mobilité élargie et à une accessibilité renforcée sur l'ensemble du réseau. Dans ce contexte, 55,6 millions de voyageurs ont choisi le train pour leurs déplacements, illustrant l’attractivité durable et la pertinence du mode ferroviaire comme solution de mobilité. Sur le plan financier, cette progression se traduit par un chiffre d’affaires de 2,9 MMDH, en hausse de 5% par rapport à l’exercice précédent.



Symbole de l’excellence et de l’innovation durable, Al Boraq, premier train à grande vitesse du continent africain, a célébré en 2025 son 7ème anniversaire. Avec 5,6 millions de voyageurs transportés et un chiffre d’affaires de 848 millions de dirhams (MDH), Al Boraq consolide sa position comme icône de la mobilité moderne au Maroc.



En parallèle, l’ONCF a une nouvelle fois affirmé son excellence opérationnelle en déployant un dispositif inédit pour accompagner la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). L’ouverture de la gare de Rabat Riad, conjuguée à la mise en place d’arrêts exceptionnels à la gare de Sidi Brahim à Marrakech, ainsi que la mobilisation plus de 250 trains supplémentaires dans le cadre d’un dispositif de transport dédié, ont permis de transporter plus de 250.000 supporters entre les villes hôtes.



S’agissant du segment fret et logistique, l’ONCF maintient une dynamique de croissance soutenue, tant pour le transport des phosphates que pour l’activité marchandises, témoignant de sa trajectoire de développement et sa capacité à répondre aux besoins logistiques croissants.



Le chiffre d'affaires de l'activité marchandises a atteint 744 MDH (+6%). Cette performance, principalement due à la bonne dynamique du transport des conteneurs et des produits énergétiques, a porté sur un volume global de 9 millions de tonnes, soit une augmentation de 6% par rapport à 2024.



Le transport des phosphates a connu un véritable rebond, dépassant les 14,2 millions de tonnes, ce qui représente une progression de plus de 12% par rapport à l’année précédente, et a généré un chiffre d’affaires de plus de 1,24 MMDH (+10%).



Par ailleurs, l’ONCF continue à optimiser ses charges d’exploitation, propulsant son EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization / bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) à plus de 2,17 MMDH en 2025.



L’année 2025 marque le retour de l’Office à un résultat d’exploitation positif. L’ONCF est désormais capable d’absorber intégralement les charges d’amortissement des infrastructures. Excluant ces amortissements, le résultat d’exploitation serait positif de 1,3 MMDH.



De même, en neutralisant l’ensemble des charges de capital liées aux infrastructures, le résultat net atteint près de 878 MDH, reflétant fidèlement la performance opérationnelle de l’ONCF en tant qu’acteur majeur du transport ferroviaire.



Enfin, l’ONCF confirme sa trajectoire de performance durable avec l’élaboration d’une nouvelle stratégie ESG à l’horizon 2030, visant à structurer l’ensemble de ses actions autour des enjeux de durabilité.



Cette démarche s’accompagne de l’obtention de la certification ISO 37001 relative au système de management anti-corruption, illustrant l’engagement ferme de l’Office en matière d’éthique et de transparence.