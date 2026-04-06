Le dirham s'apprécie de 0,2% face à l'euro entre février et mars 2026

Le dirham s'est apprécié de 0,2% vis-à-vis de l'euro entre les mois de février et mars 2026, ressort-il de la récente Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de Bank Al-Maghrib (BAM).



Face au dollar américain, la monnaie nationale s'est dépréciée de 2%, fait savoir la Banque centrale qui n'a tenu aucune séance d'adjudications de devises depuis décembre 2021.



Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham s'est situé à 24,5 milliards de dirhams (MMDH) en février 2026, en baisse de 44,3% d'une année à l'autre, précise la même source.



S'agissant des opérations des banques avec la clientèle, leur volume s'est chiffré en février à 34,4 MMDH pour les achats au comptant et à 14,1 MMDH pour ceux à terme, contre respectivement 31,8 MMDH et 17,6 MMDH le même mois de l'année précédente.



Quant aux ventes, elles ont porté sur des montants de 33,9 MMDH pour celles au comptant et de 2 MMDH pour celles à terme, après 31,8 MMDH et 4 MMDH respectivement.

