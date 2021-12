Séance dédicace du livre “L’ essentiel de la logique ” de Fouad Ben Ahmed

Une cérémonie de lecture et de signature du livre "L’essentiel de la logique" d'Abou Al-Hajjaj Youssef ben Muhammad ben Tamlous, dont le professeur Fouad Ben Ahmed a préfacé, présenté, vérifié et indexé le texte à l'initiative de la Fondation AL Mada, Villa des Arts, s'est déroulée jeudi à Rabat.



Ce livre de 600 pages, publié par la maison d'édition Dar Al Amane, se penche sur le thème de la logique, à travers un certain nombre de parties et de chapitres, notamment, le livre de poésie, l'analogie, l'expression, l’analyse, l’argumentation, la polémique et le discours, entre autres.



L’importance de ce livre réside dans le fait que son auteur est "un disciple de l'un des plus grands philosophes du monde islamique, à savoir, Ibn Rochd, a indiqué le Pr. Ben Ahmed dans une déclaration à la MAP.



Le livre met l’accent sur "la continuité de la philosophie et de la réflexion rationnelle après le décès d'Ibn Rochd, contrairement à ce que prétendent la majorité des orientalistes et ceux influencés par eux dans le monde islamique (...) et le livre représente l'image complète de ces œuvres dans des contextes islamiques", a-t-il relevé.



"La publication de cet ouvrage revêt des dimensions culturelles et scientifiques, et ces dimensions sont liées à notre identité dans cette partie du monde, l'Occident islamique", a ajouté le professeur universitaire.



Et de noter que "L’essentiel de la logique" est le dernier livre que les philosophes ont écrit selon la méthode classique (la méthode d'Al-Farabi et d'Ibn Rochd)".



Fouad Ben Ahmed est professeur de philosophie et de méthodes de recherche à l'Université d'Al-Qarawiyyin. Il a également travaillé comme chercheur en Allemagne et aux États-Unis.



Le domaine de travail de M. Fouad ben Ahmed se concentre sur la philosophie d'Ibn Rochd et sa portée dans les contextes islamiques. Il a plusieurs livres, dont "Ibn Tamlus, le philosophe et le médecin" et "Le statut de la représentation dans la philosophie d'Ibn Rochd".