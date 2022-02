Sean Penn en Ukraine pour réaliser un documentaire sur l'invasion russe

FIFDOK

La 12ème édition du Festival international du film documentaire de Khouribga (FIFDOK), prévue du 24 au 27 février courant, a été annulée, a annoncé la Direction du festival dans un communiqué.



Convaincue qu'un festival de cinéma constitue une opportunité d’interaction, de partage et d’échange d’expériences et d’expertises entre le public et les différents participants, la Direction du FIFDOK a décidé d’annuler cette édition qui devait être organisée en mode présentiel restreint et à distance en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.



La Direction du FIFDOK a rappelé avoir reporté auparavant cette édition, prévue initialement du 22 au 25 décembre 2021, en raison de la décision du gouvernement d’interdire l’ensemble des manifestations culturelles et artistiques suite à la découverte d’un nouveau variant de Covid-19.



La Direction du FIFDOK avait décidé de dédier cette 12ème édition à la mémoire de Noureddine Saïl, en reconnaissance de son parcours exceptionnel et de sa contribution remarquable à la scène cinématographique nationale.



Vente aux enchères

La maison Artcurial Maroc organisera le 30 décembre prochain à Marrakech la 5ème édition de la vente évènement "Un Hiver marocain" à La Mamounia, le rendez-vous incontournable des amateurs d'art.



Cette vacation se divise en trois chapitres, à savoir Majorelle & ses contemporains qui dévoilera des œuvres d’artistes tels que Dinet, Ackein, Boutet de Monvel ou encore Roubtzoff, le chapitre Art moderne & contemporain, qui présentera des artistes qui ont marqué le XXe siècle, au Maroc et dans le monde : Chaïbia, Melehi, Gharbaoui ou encore El Glaoui ainsi que Chagall, Picasso, Matisse ou Miró et l’Art contemporain africain qui présentera une sélection d’artistes modernes établis et de la scène contemporaine, indique Artcurial Maroc dans un communiqué.



Actuellement présentées dans le Musée Mohammed VI à Rabat, des photographies de Malick Sidibé et Seydou Keïta seront offertes à la vente, fait savoir la même source, qui note que l’exposition à la Mamounia aura lieu du 26 au 30 décembre, jour de la vente aux enchères. "Nous sommes très heureux de revenir dans ce magnifique écrin qu’est la Mamounia pour cette nouvelle session d’un Hiver marocain.



Pour Majorelle et ses contemporains, cette session dévoilera des oeuvres rares et historiques de Boutet de Monvel, Ackein, Dinet et Majorelle", a fait savoir Olivier Berman, directeur d'Artcurial Maroc, cité dans le communiqué. "L'art moderne et contemporain réunit des artistes de différents horizons dans un même catalogue. Ils sont marocains tels que Chaïbia et Melehi, africains à l’exemple d’Aboudia ou encore Sidibé et enfin Chagall, Picasso, Matisse et Miró. Ils sont pour la première fois présentés dans une vente aux enchères au Maroc", a-t-il dit.