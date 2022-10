Scarlett Johansson se souvient avoir été “ objectivée ” en tant que jeune actrice

Scarlett Johansson a rappelé à quel point elle était «objectivée et cataloguée» en tant que jeune actrice.



Lors d'une apparition dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, la star de Lost in Translation a raconté avoir souvent eu l'impression qu'on la faisait paraître plus âgée qu'elle ne l'était au début de sa carrière.



«Tout le monde pensait que j'étais plus âgée et que je (jouais) depuis longtemps, je me suis retrouvée coincée dans cette chose hypersexualisée bizarre. J'avais l'impression que (ma carrière) était terminée. C'était comme : "C'est le genre de carrière que tu vas avoir, ce sont les rôles que tu vas jouer." Et j'étais là : "C'est tout ?" Ça ne dure jamais longtemps ces choses-là. Donc, c'était effrayant à ce moment-là. J'attribuais cela en grande partie au fait que les gens pensaient que j'étais beaucoup, beaucoup plus vieille que je ne l'étais.»



Elle a ensuite indiqué qu'elle avait percé au milieu de la vingtaine lorsqu'elle a décidé de poursuivre différents rôles. «Je suis devenue en quelque sorte objectivée et cataloguée de cette façon où j'avais l'impression de ne pas recevoir d'offres pour des choses que je voulais faire, a poursuivi la star de 37 ans. Je me souviens m'être dit : "Je pense que les gens croient que j'ai 40 ans." Ça a en quelque sorte cessé d'être quelque chose de désirable et quelque chose contre lequel je me battais.»



Dans son interview, elle a également affirmé qu'Hollywood avait «beaucoup changé» ces dernières années. «Maintenant, je vois des acteurs plus jeunes qui ont la vingtaine. J'ai l'impression qu'ils sont autorisés à être toutes ces choses différentes, a ajouté Scarlett Johansson. C'est aussi une autre époque. Nous sommes moins autorisés à classer les autres acteurs, et heureusement, n'est-ce pas ? Les gens sont beaucoup plus fluides.»