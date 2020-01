Scandales immobiliers à répétition : L’affaire Bab Darna aura eu le mérite de secouer le cocotier

Il aura fallu près de quatre ans et plusieurs scandales immobiliers pour que le gouvernement enrôle en sa réunion d’hier le tant attendu projet de décret relatif aux conditions et modes de présentation des garanties pour la restitution des échéances payées en cas de non-exécution du contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Un dispositif sans lequel le Dahir n° 1-16-05 du 3 février 2016 portant promulgation de la loi n° 107-12 modifiant et complétant la loi n° 44-00 relative à la VEFA ne pouvait devenir entièrement opérationnel.

Force est de rappeler à ce propos que le fait de légiférer a pris du temps. Peut-être plus qu’il n’en fallait si l’on prend compte que cette mouture avait été précédée, en 2002, par une autre qui avait débouché sur un échec patent.

Certes, le nouveau Dahir a introduit un dispositif qui, malgré ses imperfections, instaure une sorte d’équilibre dans les relations entre le promoteur immobilier et l’acheteur.

Ainsi, a-t-il prévu l’établissement et la signature obligatoires d’un contrat préliminaire qui décrit en détail le bien acheté et qui est accompagné d’un certain nombre de pièces et documents dont la présentation par le promoteur est obligatoire.

Et pour boucler le déroulement de l’opération de vente, ledit Dahir a mis en place un système de garanties destiné à préserver les intérêts de l’acheteur en imposant au promoteur immobilier de lui fournir soit une garantie d’achèvement des travaux, soit une garantie de restitution des montants payés en cas de non-exécution des termes des contrats. Le projet de décret soumis hier au Conseil de gouvernement en a précisé les contours et les termes ; une tâche qui n’a pas dû être facile puisqu’elle a, dès le départ, provoqué une certaine levée de boucliers de certaines parties prenantes.

Le passé étant le passé, force est de rappeler, néanmoins, que le vide juridique qui existait avait nourri les appétits de quelques promoteurs avides de gains faciles et de quelques escrocs aux dents longues.

Le dernier scandale qui a défrayé la chronique à ce propos n’est autre que celui de "Bab Darna" qui a, de l’aveu même du président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), porté un coup dur à la réputation de tout un secteur dont la contribution au PIB national dépasse les 6%.

"L'image du promoteur immobilier est ternie par ce genre de pratiques et de scandales à répétition. Nous n'allons pas laisser passer cela", a déclaré le vice-président de la FNPI à la télévision, en rappelant que cette dernière a exprimé à maintes reprises ses inquiétudes quant à ces pratiques et appelé à l'assainissement du secteur à travers sa professionnalisation.

"Il ne s'agit pas là de promoteurs, mais de personnes qui se prétendent ainsi et qui arborent cette casquette pour porter atteinte aux victimes. Nous en sommes aussi des victimes collatérales, notre image est affectée. Non seulement la confiance des acquéreurs est entamée, mais l'image du pays et de son économie en sort également touchée", a-t-il précisé.

Projet résidentiel qui proposait, depuis 2013, des logements dans toutes les villes du Royaume moyennant des contrats de réservation avec avance, Bab Darna a collecté près de 400 millions de dirhams auprès de plus d’un millier d’acquéreurs sans qu’aucun logement ne voie le jour. Six personnes sont actuellement poursuivies en état d'arrestation, à leur tête le PDG de Bab Darna, Mohammed El Ouardi, de même que son adjoint qui vient d’être appréhendé à Abidjan.

Ce n’est malheureusement pas le seul scandale à avoir fait les choux gras de la presse durant les derniers mois de l’année écoulée.

Un autre a, en effet, secoué Asilah et fait plus de mille victimes, dont des étrangers et des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

L’affaire remonte à 2003, année où ce «projet» a été lancé, à l’instar de celui de Bab Darna, avec des publicités alléchantes encourageant les clients à verser entre 60.000 et 100.000 dirhams pour réserver leur appartement dans ce complexe qui n’a même pas vu le jour.

En fait, le promoteur n’a bâti que 100 appartements, alors qu’il en avait vendu plus de 600.

Face aux réclamations, le promoteur immobilier s'est contenté de leur faire des promesses avant de disparaître dans la nature. Ce qui a poussé les victimes à saisir le parquet de Tanger qui a ordonné l’ouverture de l’enquête et l’arrestation du mis en cause.

La sixième audience de ce procès, qui a eu lieu le 16 décembre dernier, a été reportée au 11 février 2020.

Le point commun entre ces deux affaires : la publicité mensongère qu’aucune loi ne réprime encore au Maroc.