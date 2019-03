Santé et longue vie Si Abderrahmane !

Le 8 mars revêt un double intérêt pour toutes les Ittihadies et tous les Ittihadis. En plus d’être la Journée des droits de la femme, c’est une date qui coïncide également avec l’anniversaire du militant et ex-Premier secrétaire de l’USFP, Si Abderrahmane El Youssoufi, une occasion qui a été célébrée comme il se doit par les militantes et les militants du parti qui lui ont adressé, à l’instar de toutes les composantes du peuple marocain, leurs vives félicitations et leurs vœux de santé et de bonheur.

Le Premier secrétaire de l’USFP a fait parvenir, à l’occasion, à Si Abderrahmane un bouquet de fleurs accompagné de ses vœux de santé et de longue vie ainsi que ceux de l’ensemble du personnel des journaux “Al Ittihad Al Ichtiraki” et “Libération”.