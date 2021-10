Santana reprend “Whiter Shade of Pale ” avec Steve Winwood

A74 ans, Carlos Santana n’a pas fini de nous surprendre. Le guitariste aux mille et un solos sortira un nouvel album “Blessings and Miracles” le 15 octobre prochain. L’extrait dévoilé par la star latino-américaine a fait grand bruit. Armé de sa guitare et de sa virtuosité légendaire, Carlos Santana se nourrit comme d’habitude de son environnement pour en tirer le meilleur et le transposer sur du papier à musique. “Le titre de cet album vient de ma conviction que nous sommes nés avec des pouvoirs célestes qui nous permettent de créer des bénédictions et des miracles”, a-t-il expliqué. Et de poursuivre : “Le monde vous programme comme indigne de ces dons, mais nous devons utiliser la lumière, l’esprit et l’âme car ils sont indestructibles et inchangeables. Ce sont les trois éléments principaux de cet album». Autant vous dire que l’impatience règne auprès des fans. Une impatience amplifiée par le teasing dévoilé. Une reprise de « Whiter Shade of Pale », le titre culte de Procul Harum, enregistrée à la sauce reggae avec Steve Winwood. Cette collaboration représente un avant-goût fidèle à l’album puisque “Blessings and Miracles” sera traversé par un panel large d’artistes, auteurs et producteurs. Parmi lesquels Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, ou encore American Authors et Narada Michael Walden. “Blessings and Miracles” sera le 18ème album de la carrière de Santana, né le 20 juillet 1947 à Autlán de Navarro, dans l'Etat de Jalisco, au Mexique. Le dernier opus en date, “Power of peace”, avec Cindy Blackman Santana et The Isley Brothers, sorti en 2017 n’a pas eu un grand succès. Mais dans la mémoire collective, Santana, quoi qu'en perte de vitesse ces dernières années, restera pour toujours l’un des plus grands compositeurs et guitaristes de l’histoire.