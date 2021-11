Sans crier gare, un projet sort de nulle part

« Nous avons ras-le-bol des arguments infondés derrière lesquels se dissimulent les gouvernements successifs afin de se soustraire à leur responsabilité. Nous ne saisissons pas la logique de deux poids deux mesures, adoptée par l’Exécutif vis-à-vis de notre dossier revendicatif. Pourquoi ce dossier traîne encore alors que d’autres dossiers relatifs à d’autres professions ont été réglés ? Pourquoi le gouvernement affiche-t-il plus de différence voire de provocation face aux professionnels du secteur de la santé ? Il faut savoir que notre patience a une fin et il est temps pour le gouvernement de réagir avant qu’il ne soit trop tard ». Tel est le message adressé dernièrement dans une lettre ouverte par le Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP) au chef du gouvernement, au ministre de la Santé et de la Protection sociale concernant les dernières déclarations du ministère délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget. En effet, ce dernier a annoncé, lors de la discussion du PLF 2022 en commission à la Chambre des représentants vendredi dernier, que le chantier de la réforme du système de la santé était en cours et que, dans ce cadre, plusieurs projets de textes de loi préparés seraient présentés prochainement au Parlement. Parmi ces textes, il a cité, expressément, celui relatif à la fonction publique de la santé qui prévoirait de nouveaux critères concernant la rémunération du corps médical, notamment la rémunération à l’acte. Pour le SIMSP, si ce projet d’instaurer une fonction publique de la santé est une demande revendiquée depuis des années, il reste que les contours et le fond de ce projet sont entourés de secret et d’opacité. A ce propos, les professionnels de la santé mettent en garde contre toute formulation ou opérationnalisation unilatérale de ce projet et affirment la nécessité d’inclure l’ensemble des droits et des acquis garantis par le statut de la fonction publique actuel qui assure la stabilité professionnelle et familiale et préserve le personnel contre tout abus de pouvoir. En d’autres termes, le syndicat insiste sur l’importance de l’approche participative dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de ce projet. D’après eux, il faut préserver les acquis de l’actuel système de la santé publique et éviter la logique de la table rase érigée par certaines parties. Il faut également, selon eux, instaurer les règles de la gouvernance au niveau de la gestion, la révision du tarif référentiel, la préservation des acquis en matière de médecine préventive entre autres. Sur un autre registre, le SIMSP souligne la nécessité de prendre en considération la spécificité des métiers de la santé en stipulant dans le statut de la fonction sanitaire l’ensemble des demandes adressées par le SIMSP (l’adoption d’un système de rémunération stable et stimulant, l’adoption d’une bourse mensuelle fluctuante liée au rendement à l’ensemble des professionnels opérant dans les établissements de santé ou dans les administrations relevant du ministère de la Santé, l’opérationnalisation des partenariats entre le secteur privé et celui public, garantir le droit à la formation continue, entreprendre la réforme du système de garde ainsi que l’augmentation des compensations liées à ce système, développer la gestion du temps en adoptant une approche moderne, résoudre la problématique de la responsabilité médicale et la mention, garantir le droit à la démission selon des critères clairs, baisser l’âge de la retraite à 55 ans et celui de la retraite anticipée après 21 ans de service). En outre, le syndicat dénonce l’absence des conditions de motivation du médecin marocain dont le rôle primordial a été confirmé lors de la pandémie de Covid-19. «Aujourd’hui, le gouvernement doit prendre en considération les démissions collectives et individuelles présentées par plusieurs professionnels ainsi que le refus de plusieurs médecins fraîchement diplômés de travailler dans le secteur public de la santé sans parler du fléau de la migration des médecins vers l’étranger. L’ensemble de ces éléments démontre la situation chaotique dans laquelle vit notre système de la santé », a conclu la lettre du SIMSP. A rappeler que le projet d’une Fonction publique de la santé a déjà été annoncé par le département de Khalid Ait Taleb qui a préféré réagir aux fortes contestations et aux grèves nationales répétitives des médecins du public par une réforme globale du système de la santé, dont l’axe le plus important est la création d’une Fonction publique de la santé gérée par une approche régionale décentralisée. La réforme promet un système basé sur la motivation du capital humain et un investissement plus important dans les effectifs et les infrastructures. Cette réforme globale est désormais du ressort du nouveau gouvernement, qui devra pour cela trouver les ressources financières. A noter que le PLF 2022 n’augure rien de bon pour le secteur de la santé publique puisque les deux tiers des postes budgétaires prévus par ce projet sont accaparés par les ministères de l’Intérieur et de la Défense.