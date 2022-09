Samira Said: Le talent et l'originalité sont les principaux facteurs de réussite dans le domaine artistique

La diva marocaine Samira Said a soutenu vendredi que le talent et l'originalité sont les principaux facteurs de réussite dans le domaine artistique. Lors d'une conférence de presse tenue peu avant son concert qui a eu lieu samedi soir à la scène OLM Souissi, dans le cadre de la célébration de Rabat capitale de la culture africaine, l’artiste marocaine a exprimé sa joie de participer à cet évènement dans sa ville natale où elle garde ses plus beaux souvenirs et qui, selon elle, ne cesse d’embellir de jour en jour. La diva marocaine a présenté une variété de ses nouvelles mais aussi de ses anciennes chansons qui font partie intégrante de son répertoire artistique. Elle a également interprété des chansons marocaines et d'autres de la musique du raï, ce style musical ayant toujours fait partie de son répertoire artistique. L’artiste marocaine n’a, par ailleurs, pas manqué d’exprimer sa fierté de voir le Royaume accueillir des artistes du monde entier lors de grands évènements, leur permettant d’interagir avec le public du Maroc considéré comme une terre de créativité et de culture. La diva a, en outre, assuré être prête à collaborer avec d’autres artistes, surtout si cette collaboration apportera une valeur ajoutée à son parcours artistique, rappelant à cet égard qu’elle avait déjà eu plusieurs collaborations avec le groupe Fnaire ainsi que des duos avec notamment Cheb Mami et Redwan El Asmar. S’agissant du secret de son succès artistique tout au long des années passées, Samira Said a indiqué qu'elle veille à toujours garder des relations de respect et d'estime avec toutes les personnes appartenant au milieu artistique. Quant à ses nouveautés sur le plan de la chanson marocaine, la diva a rappelé la sortie, il y a six mois, de sa nouvelle chanson intitulée "Yallah Rouh".