Salon provincial du livre d'Essaouira: Signature d’ une série d’ ouvrages

Les organisateurs du premier Salon provincial du livre d’Essaouira (17-23 octobre) ont concocté un programme riche en activités à travers lequel ils ont tenu à réserver une place de choix à la célébration de la création littéraire locale.



Dans ce cadre, une cérémonie de signature d’une myriade de nouveaux ouvrages par une brochette d’auteurs ayant contribué à l’enrichissement de la scène culturelle avec leurs publications (recueils, romans et études critiques) a été organisée, mardi, en présence d’un parterre d’hommes de lettres, d'universitaires et de critiques.



Il s’agit du recueil "Contre la terre ou la splendeur de l’oubli" du poète Mbarek Raji, de l'ouvrage "Le son des alizés ne dérangent pas les mouettes (Dialogues)" de son auteur Hassan Ramouti, de la nouvelle "Des ailes de cire" de l’écrivain Mustapha Saghoussi et de "Cordes sensibles" du jeune nouvelliste (20 ans), Hamza Ait Smaïl.



Les intervenants lors de cette rencontre ont souligné que la cité des Alizés était depuis toujours cette ville emblématique de l'inspiration, tout en se félicitant de l’organisation de ce Salon qui constitue une fierté pour la ville et un nouveau jalon à même de consolider la dynamique culturelle à l'échelle locale.



Au micro de M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, MM. Raji et Saghoussi ont passé en revue les principales thématiques abordées dans leurs ouvrages respectifs, tout en louant cette initiative qui sert d’espace d’échange et de dialogue direct entre le public et l’ensemble des créateurs et des acteurs du domaine littéraire et artistique.

Ils n’ont pas manqué de mettre en relief l'importance de lancer le Salon du livre provincial d’Essaouira, qui vient conforter la notoriété de cette ville inspiratrice et culturelle par excellence.



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), sous le thème "La créativité dans la cité de l'ouverture et de la diversité", cette manifestation, qui se poursuit jusqu’au 23 octobre, constitue une consécration éloquente de la justice territoriale dans le domaine culturel.



Cet évènement vient traduire aussi la volonté du département de tutelle de consolider et de diffuser à une large échelle la culture du livre parmi les différentes catégories de la société, et de faire la lumière sur les dernières publications littéraires et artistiques, ce qui contribuera à jeter des passerelles entre les écrivains et auteurs marocains et le grand public intéressé par la chose culturelle.



Le programme de cette édition, qui connaît la participation de 26 maisons d'édition présentant les dernières publications, comporte deux expositions d'art plastique, dont la première initiée sous le thème "Derrière les traces et les symboles" est dédiée à la mémoire de feu l'artiste Hussein El Miloudi, alors que la seconde, consacrée aux Juifs du Maroc et d'Andalousie, a pour thème "L'affluent hébreu dans la culture marocaine".



Au menu figurent aussi des conférences animées par un parterre de professeurs et de chercheurs sur les thèmes : "Essaouira, un espace imaginaire pour autrui", "L'industrie du livre entre défis du numérique et du papier", et "Rzoun et Tandamat : un patrimoine immatériel authentique".



Le programme comporte, en outre, des ateliers de formation, encadrés par un groupe d'artistes vétérans sur "la calligraphie arabe", "la jeunesse et la consommation numérique et culturelle", "les arts plastiques", "la formation d'acteur" et sur "le conte", ainsi que d'autres ateliers pédagogiques autour du patrimoine (mosaïque, poterie,…) destinés aux enfants.