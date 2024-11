Salon international du livre de Sharjah : La poésie marocaine en vedette

Les visiteurs du Salon international du livre de Sharjah ont été enchantés par une soirée de poésie réunissant une pléiade de poètes marocains.



Cette soirée, organisée vendredi et modérée par le président de la Maison de la poésie au Maroc Mourad Kadiri, a connu des moments exceptionnels de communion entre le public et les pionniers de la poésie marocaine contemporaine qui ont emporté l’assistance vers des mondes créatifs franchissant les frontières du temps et de l’espace.



Maniant parfaitement la langue arabe, le romancier et poète Mohamed Achaari et l’académicienne poète Wafaa Lamrani ont récité des poèmes touchant les thèmes de l'amour, de liberté et d’aliénation, ayant suscité un sentiment de nostalgie chez le public présent.



Dans une allocution de circonstance, M. Kadiri a souligné que la poésie marocaine est enracinée dans une longue histoire datant du cinquième siècle de l’Hégire, et se renouvelle à travers les époques, notant qu'elle interagit avec de multiples références, poussant les auteurs à écrire en arabe, en amazigh, en langue française et dans d’autres langues.



De même, il a relevé que cette multiplicité de références a formé une mosaïque poétique ouverte sur un large éventail de théories et de critiques, permettant ainsi aux symboles de cette poésie de développer leurs créations de manière particulière et unique.



Placé sous le thème "Le Maroc des cultures à Sharjah du livre", le pavillon marocain au sein du Salon propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d’écrivains, d’auteurs et d’éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d’une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.



Le pavillon permet également au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4000 titres de 25 maisons d’édition marocaines y sont exposés.



La Foire internationale du livre de Sharjah, qui se tient du 6 au 17 novembre et dont le Royaume du Maroc est l'invité d'honneur, est organisée sous le thème "Tout commence avec un livre".



Par Hajar Erradi