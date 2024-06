Salon "Damane" à Genève. Une célébration de la culture marocaine qui promeut la citoyenneté et l'ouverture

Des Marocains, des Suisses et des membres de diverses diasporas se sont rassemblés, récemment à Genève, pour célébrer les multiples facettes de la culture marocaine.



Des stands dressés pour l'occasion ont offert aux visiteurs l'opportunité de découvrir des œuvres de l’artisanat traditionnel et de l’art de broderie sur les jellabas et caftans marocains, ainsi que de déguster des pâtisseries et des plats marocains authentiques. L’objectif des organisateurs était de refléter un héritage millénaire d'une nation fière de son histoire et qui œuvre pour préserver et renouveler sa mémoire.



Les membres de la communauté marocaine de Genève et des différentes villes helvétiques ont répondu à l'appel de l’Association "Damane", active dans le soutien aux initiatives des Marocains du monde, faisant de cette rencontre une célébration de l’esprit d'appartenance au Maroc et l'occasion d'assurer la transmission des valeurs, des traditions et de l'art de vivre marocain entre générations.



L'implication des enfants de la troisième génération de migrants lors des festivités de cette journée culturelle et artistique, la plupart avec des maillots des Lions de l'Atlas, a illustré l’enracinement des valeurs de citoyenneté marocaine malgré la distance. Des valeurs qui ont été au centre des ateliers artistiques proposés aux enfants.



Les invités suisses, hommes et femmes, ont manifesté leur joie en enrichissant leurs précédents séjours au Maroc par des connaissances supplémentaires sur une culture dont ils ont apprécié de près la diversité et l'ouverture à l'autre. D’autres visiteurs étrangers ont dansé au rythme de la musique populaire, tout en découvrant les coutumes des mariages marocains.



"Ce salon culturel marocain sert de vitrine pour notre patrimoine, en mettant en avant la richesse culturelle et artistique du Royaume dans un cadre familial, qui offre aux visiteurs l'opportunité de vivre une expérience immersive des divers rites et activités’’, a expliqué Ichrak Bennani, la présidente de l'Association.



"Dans un contexte marqué par la globalisation, il est impératif que nous maintenions notre lien avec nos racines et partagions notre patrimoine culturel avec les générations futures", a-t-elle souligné dans une déclaration à la MAP, assurant que le salon culturel a "répondu à ce besoin, en servant de plateforme pour découvrir la culture marocaine dans une atmosphère chaleureuse et accueillante."



En plus de promouvoir la culture marocaine et de soutenir les artisans du Royaume, le Salon offre un espace propice à la commercialisation, au réseautage et à l'échange de savoir-faire, a-t-elle ajouté.



D'ailleurs, les femmes entrepreneuses représentaient 90% des exposants, en ligne avec les objectifs de l'Association "Damane", récemment fondée à Genève pour soutenir les porteurs de projets et les initiatives d'origine marocaine, en particulier les femmes, qui contribuent à l'économie locale et à la diversité culturelle, a précisé Mme Bennani.



Pour leur part, les membres de la communauté marocaine ont accueilli favorablement cette initiative, tout en formulant le vœu de voir ce type de rencontres se multiplier, afin de renforcer la cohésion des Marocains en Suisse et de faciliter une mobilisation collective au service des intérêts du Maroc et de son rayonnement culturel.