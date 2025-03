Salem Cherkaoui : Plus de 200 grands projets en faveur des Maqdessis réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif depuis sa création

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a mis en œuvre, depuis le lancement de ses activités en 1998, plus de 200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets dans la Ville Sainte, a indiqué mardi le directeur chargé de la gestion de l’agence, Mohamed Salem Cherkaoui.



Ces projets couvrent les secteurs de l’enseignement, de la santé, de l’habitat, de la restauration et de la culture, en plus des programmes d’aide sociale, de développement humain, d’innovation, d’autonomisation des femmes, des jeunes et des enfants, pour un coût avoisinant 80 millions de dollars américains, a-t-il précisé dans une allocution à l’occasion de la visite d’un groupe de journalistes et d’influenceurs marocains au siège de l’agence à Rabat.



L'essentiel de ces financements, a relevé le directeur, a été mobilisé par le Maroc à hauteur de 70% dans la catégorie des dons des pays, sachant que la part du Royaume a atteint 100% dès l'année 2011 dans la catégorie des dons des pays, des personnalités et des particuliers.



M. Cherkaoui a rappelé que l’agence vient de lancer, la semaine dernière à Al-Qods, des projets d’une valeur de 1,1 million de dollars US portant notamment sur la campagne annuelle d’aide à l’occasion du mois sacré de Ramadan, un projet d’aménagement et de réhabilitation des cours du campus de l’Université d’Al-Qods à Beit Hanina et la prise en charge d’un certain nombre d’enfants amputés, victimes de la guerre à Gaza.



Il a affirmé dans ce contexte que l’agence veillera à l'exécution d’autres projets dans le cadre de financements assurés par des institutions gouvernementales marocaines, des collectivités territoriales, des associations et des citoyens marocains. Il s'agit de programmes de restauration de plusieurs maisons situées dans la vieille ville d’Al-Qods, d’un incubateur de projets portés par les jeunes dans les domaines de l’innovation (3ème et 4ème promotions) et des bourses scolaires annuelles.



S'y ajoutent le lancement du programme annuel d’aide sociale au profit des orphelins pris en charge par l’agence, le programme des "Ecoles d’été" à Al-Qods et les colonies de vacances au Maroc pour enfants maqdessis, ainsi que des expositions, des programmes de recherche et d'études académiques et les prix annuels destinés aux enfants et le prix "Al-Qods Achatif" d’excellence journalistique dans les médias en développement, a expliqué M. Cherkaoui.



Après avoir souligné que le coût de ces programmes et projets avoisine les trois millions de dollars US, le responsable a noté que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif espère encore mobiliser deux millions de dollars pour financer des projets supplémentaires dans les domaines de la santé, de l’éducation, du développement humain et de l’acquisition de biens immobiliers dans la Ville Sainte.



Le Maroc, principal bailleur de fonds pour les projets de l'agence, a mis en place à Al-Qods un modèle en matière de soutien et d'assistance fondé sur l’action de terrain, dont les résultats bénéfiques sont tangibles, a-t-il fait observer, citant à ce propos l’acquisition de biens immobiliers et leur transformation en écoles, en crèches et en centres culturels, la construction de cinq nouvelles écoles parmi lesquelles l’école Hassan II à Wadi Al-Jouz et le collège Al Massira dans le camp de Chaafat.



M. Cherkaoui a d'autre part rappelé que le Royaume a apporté son soutien au secteur de la santé, à travers l'équipement d'hôpitaux, la création de cliniques dentaires, la mise en place d'une cellule de coordination et de suivi des urgences, la fourniture de médicaments, d’ambulances et de deux hôpitaux de campagne du Croissant Rouge palestinien.



Le Maroc accueille en outre des étudiants palestiniens dans ses universités et instituts, dont huit étudiants de la Faculté Hassan II à Gaza qui poursuivent leurs études à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, dans les spécialités de médecine vétérinaire et de production animale.