“Salé racontée par des poètes et écrivains ” , nouvel ouvrage de Seddik Boualam

L’ ouvrage “Sala bilissan chouaaraa wal oudabaa” (Salé racontée par des poète et écrivains) de Seddik Boualam va bientôt paraître avec le soutien de la Fondation de Salé pour la culture et les arts.



Cet ouvrage réunit des recueils de poèmes et polémiques littéraires de 72 poètes et auteurs qui célèbrent la ville de Salé “la belle et la résistante” en classant ces écrits de l’époque Almoravide à l’ère Alaouite, indique un communiqué de la Fondation de Salé pour la Culture et les arts. L’ouvrage, qui compte 206 pages (petit format), s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Fondation concernant “l’édition et l’acquisition d’ouvrages culturels et création”, précise le communiqué, ajoutant que la Fondation publiera, début 2021, la version électronique dudit ouvrage sur son site Internet “www.salaculture.ma”.



La Fondation s’est fixée plusieurs objectifs de faire connaître l’histoire de cette ville, ses personnalités marquantes, son patrimoine matériel et immatériel ainsi que son potentiel et ses capacités, souligne le président de la Fondation, Mohamed Lotfi Lamrini, relevant qu’en matière d’édition et de publication, la Fondation a adopté un programme qui s’articule autour de trois axes.



Il s’agit notamment de l’acquisition des ouvrages relatifs aux objectifs de la fondation mais également l’édition des ouvrages (manuscrits) ayant trait à la culture et aux arts qui ne sont pas directement liés à la ville de Salé. M. Lamrini a ajouté que l’idée de collecter des poèmes écrits sur la ville de Salé a émergé dès le lancement du portail électronique de la fondation, exprimant son souhait de voir cet ouvrage participé au rayonnement de la ville.



Dans sa présentation de cet opuscule, le poète Soussi Ettanani a également salué les efforts de l’auteur pour réunir des dizaines de poètes pour l’amour de Salé. La ville de Salé “occupait une place de premier plan dans les livres de littérature et attirait l’attention des écrivains, auteurs et poètes”, a écrit l’auteur, relevant que son amour pour cette ville, “belle et résistante” l’a poussé à réunir ces écrits. Pour cela, l’auteur s’est basé sur plus de 130 références historiques et littéraires, faisant savoir qu’il a sciemment cité les références bibliographiques ainsi qu’une brève présentation des auteurs et écrivains.