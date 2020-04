Saïd Ihrai : La réactivité des Marocains au coronavirus illustre les valeurs de solidarité et d’entraide

Le président de la Cour constitutionnelle, Saïd Ihrai, a appelé les membres nouvellement désignés à œuvrer en faveur de l'enrichissement de la jurisprudence constitutionnelle et de la modernisation de cette institution qui veille à la protection des droits et des libertés.

Lors d'une réunion tenue récemment avec les nouveaux membres et ceux dont le mandat est achevé, M. Ihrai a félicité les nouveaux membres pour la confiance placée en eux par de S.M le Roi Mohammed VI, leur souhaitant plein succès dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions, "afin d'être tous à la hauteur des ambitions et aspirations du Souverain".

Cité, lundi, par un communiqué de la Cour constitutionnelle, il a salué les efforts déployés par les membres sortants et leur contribution à l'amélioration de la qualité du travail de l’institution, ainsi que la responsabilité et la probité dont ils ont fait preuve, notant que certains dossiers ont nécessité de grands sacrifices pour les traiter dans les délais légaux.

Il a, également, mis en relief les circonstances particulières de cette réunion, marquées par des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19, ajoutant que tous les citoyens marocains se sont mobilisés pour lutter contre la propagation du virus, sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI.

La réactivité du peuple marocain aux instructions Royales portant sur la création d’un fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus illustre la synergie entre le Roi et le peuple et les valeurs de solidarité et d’entraide en ces circonstances difficiles, a relevé Saïd Ihrai.

Soulignant la contribution du président, des membres et du secrétaire général de la Cour constitutionnelle au Fonds spécial dédié à la gestion du Coronavirus, le responsable a salué les efforts déployés par le personnel médical et les autorités compétentes pour faire face à cette pandémie, souligne la même source.

S.M le Roi Mohammed VI a reçu le 11 mars, au Palais Royal de Casablanca, les quatre nouveaux membres nommés à la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique de cette Cour, particulièrement les dispositions relatives au renouvellement du tiers de ses membres.

Il s'agit de Latifa El Khal et El Houssain Abouchi, membres nommés par Sa Majesté le Roi, de Mohamed Alami, membre élu par la Chambre des représentants et de Khalid Berjaoui, membre élu par la Chambre des conseillers.