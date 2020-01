Sagacité marocaine et trémoussements algériens

Il y a quelques jours, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Hassan Abyaba, a réaffirmé le respect par le Royaume de la souveraineté de la Libye, mettant en avant le fait que notre pays «déploie un grand effort avec les frères libyens pour le règlement de la crise. Il est disposé à trouver une solution au problème libyen».

«La position de la diplomatie marocaine est une position sage», nous a déclaré à ce propos Moussaoui Ajlaoui, expert à AMES-Center.

Selon lui, le Maroc a insisté sur sa position de principe consistant en la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, soulignant que Rabat estime que la solution de cette crise ne peut être que politique et diplomatique et non pas militaire.

Il a, par ailleurs, précisé que les accords de Skhirat, signés le 17 décembre 2015 entre les parties rivales en Libye, constituent la seule issue pour trouver une solution politique à cette crise.

Dans ce sens, le chercheur marocain a rappelé la position du Conseil de la Ligue arabe qui avait mis l’accent, lors de sa réunion tenue récemment au Caire en Egypte, sur la nécessité de la mise en œuvre intégrale de l'accord de Skhirat.

Pour Moussaoui Ajlaoui, cette crise est due principalement à l’impuissance des élites libyennes à édifier un nouvel Etat après la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

Selon Thierry Meyssan, président-fondateur du Réseau Voltaire, la rivalité entre le gouvernement de Tripoli présidé par Fayez el-Sarraj et celui de Benghazi « renvoie à la division du pays avant 1951 en deux Etats distincts, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, puis au réveil de cette division lors de l’agression de l’OTAN. Contrairement à la réaction que l’on a spontanément, il ne s’agit pas aujourd’hui pour rétablir la paix de soutenir un camp contre un autre, mais au contraire d’unir les deux camps contre les ennemis du pays».

Il convient de préciser que l’envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, a affirmé que l’ONU était déterminée à trouver un moyen pour une sortie de crise dans ce pays, à l’issue de consultations à huis clos avec les membres du Conseil de sécurité lundi dernier à New York, a rapporté la MAP.

Il a également demandé aux pays impliqués en Libye de "cesser leurs ingérences" dans la crise actuelle.

"Ce que j'ai demandé au Conseil de sécurité, et ce que j'ai demandé à ces pays, est très clair : restez en dehors de la Libye. Il y a suffisamment d'armes dans ce pays. Ils n'ont pas besoin d'armes supplémentaires. Il y a suffisamment de mercenaires en Libye, alors arrêtez d'envoyer des mercenaires car il y en a actuellement des centaines, voire des milliers", a affirmé Ghassan Salamé.